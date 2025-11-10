Joseph Mora: "Vamos por dos finales, el equipo está enfocado"

El lateral izquierdo Joseph Mora habló con determinación antes de los compromisos de la Selección Nacional de Costa Rica ante Haití, correspondientes a las eliminatorias mundialistas, y dejó claro que el grupo está mentalizado en alcanzar el objetivo de clasificar.

“Nos jugamos dos partidos muy importantes para lograr un objetivo. Eso me llena de ilusión y compromiso para poder salir adelante con este sueño que tenemos”, expresó Mora, mostrando su entusiasmo y compromiso con la Tricolor.

El defensor destacó la importancia de mantener la concentración y la estrategia durante ambos encuentros. “Tenemos que ir paso a paso. Hay que salir a jugar de manera inteligente para sacar cada uno de estos partidos. Esa será la clave… En este tipo de partidos se juega al límite. Vamos por dos finales, el equipo está enfocado”, añadió.

Además, Mora subrayó el papel determinante que tiene el apoyo de la afición costarricense en este tramo decisivo del proceso clasificatorio. “Para nosotros es vital el apoyo de la afición. Somos uno solo, representamos a Costa Rica. Al final el objetivo lo vamos a cumplir todos. Es importante sentir ese apoyo. Que estén con nosotros, esto lo sacamos juntos. Al final todos vamos a celebrar y será muy bonito”, manifestó con emoción.

Con un ambiente de unidad y compromiso, la Selección Nacional busca cerrar con fuerza esta fase eliminatoria, en la que cada punto puede ser crucial para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera se prepara para enfrentar a Haití, este jueves a las 8 p. m. (hora tica).