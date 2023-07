Jorge Luis Pinto: "El legado de Brasil 2014 no va a pasar nunca"

Por José Fernando Araya | 28 de julio de 2023, 14:58 PM

“El éxito no es un accidente”. Con esta contundente frase del mítico Pelé, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto repasa los aspectos que llevaron a la Selección Nacional a su momento clímax en su historia en aquel recordado Mundial de Brasil 2014.

El colombiano, quien dirigió a la Tricolor en dos ocasiones, habló con Teletica.com luego de una charla de “Disciplina en la Ejecución” que tuvo con la empresa Liberty este jueves.

Pinto no quiso entrar en muchos detalles sobre la realidad que vive La Sele en los últimos meses, ni de lo que hace falta para volver a brillar.

​Lo que sí hizo fue repasar la fórmula del éxito de Brasil 2014, que incluso lo recordó entre lágrimas, así como si cree que ya queda poco de su legado en la Tricolor.

¿Cuál fue su legado a la Selección y al fútbol nacional?

-Uno la exigencia. Hay que trabajar para poder triunfar. El trabajo en equipo y la pasión, hay que hacer las cosas con pasión, amar lo que uno hace.

¿Siente que todos esos aspectos se han ido perdiendo en La Sele?

-Puede ser, es relativo porque como dije, si no se entrena no se acrecienta la voluntad, no se acrecienta el mando, el liderazgo, todo. Entonces entrenar la voluntad, no es entrenar como el trabajo físico y eso, no, la voluntad se entrena y el carácter se desarrolla como cualquier ejercicio.

Siempre se pone muy sentimental cuando habla de los éxitos de Brasil 2014, incluso hasta lloró, ¿pero le preocupa ver que casi nada de eso queda en la Tricolor?

-Ese legado no va a pasar nunca, porque fue algo hermoso, algo lindo, bien hecho, bien jugado, con resultados maravillosos, con un equipo que entregó todo. Yo siento que será difícil y Dios quiera que venga otra persona y nos supere para nosotros quedar pegados a ellos.

¿Cuáles son los aspectos que siente que hacen falta en la Tricolor para volver a tener buenos resultados?

-No. Siento que no tengo por qué tocarlo, no conozco a todos los jugadores y no quisiera tocarlo.

¿Qué opina de tanto cariño que se encuentra por las calles acá en Costa Rica?

-Igual. Así como ellos me quieren, yo los quiero, porque el pueblo costarricense me permitió llegar a donde llegamos y eso también para mí es muy válido.

¿Le gustaría llegar a la Selección Nacional nuevamente?

-Hay que mirar, pero no, no hemos hablado con nadie, no he tenido ningún acercamiento y no he hablado, vamos a esperar que el tiempo pase y que las cosas concluyan con Luis Fernando Suárez y que la nueva junta directiva tome las decisiones.

¿Pero si se ilusiona con volver?

-Yo ya he dicho que a cualquier técnico del mundo le gustaría dirigir a Costa Rica.

¿Tiene algo de mágico o especial Costa Rica para usted, no solo a nivel de fútbol, sino de gente?

-Todo. La facilidad de trabajar, el apoyo de la gente, el orden que hay, porque hay orden y mucha gente no lo reconoce, pero yo que he andado por el mundo lo reconozco, una estructura deportiva bastante buena que hay que perfeccionarla, seguir acrecentando y verá que se logran muchas cosas.

Me destaca lo del orden y a nosotros eso nos cuesta creerlo mucho, pues nuestro fútbol suele ser desordenado…

-De todas las generaciones viene ese orden lado. En el fútbol hay que todos los días, cambiar y evolucionar el comportamiento.

Tuvo una gran charla sobre liderazgo, carácter y mentalidad ganadora. ¿Se encontró con eso en Costa Rica o tuvo que impregnar estos aspectos a esa generación?

-Muchos de los aspectos que hoy estuve tocando los trabajé con la Selección. Por ejemplo, lo que dije del equipo, de la voluntad, siempre lo hablaba, hay que darlo todo y entregarnos al máximo. Quiero jugadores con carácter, cuando actúan, cuando dicen sí o no en la toma de decisiones.

¿Siente que hace más falta pulir ese aspecto en el tico en general?

-Puede ser. De pronto de alguna manera. Hay una forma de vida que tiene que tener cambios. Las grandes sociedades del mundo deben tener cambios, Alemania, Estados Unidos y muchos comportamientos vienen cambiando.

Para cerrar, ¿qué les dice a todos esos aficionados que lo esperan ver de nuevo en la Selección Nacional ahora justo que se anda en búsqueda de técnico?