Jorge Luis Pinto aconseja a La Sele: “Costa Rica debe tener tranquilidad y confianza”

El extécnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, dio su punto de vista y alguno que otro consejo a la Tricolor previo al partido ante Honduras de este martes (7 p. m. en el Estadio Nacional).

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el colombiano mandó un mensaje a los ticos y el cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera.

“El fútbol se gana con el balón en los pies. Costa Rica debe mejorar su colectividad y su posesión de pelota. Igualmente, su presión adelantada, para que no permita tanto contraataque, más si juega con línea de cinco”, explicó.

Pinto, técnico de la Selección Nacional durante el histórico Mundial de Brasil 2014, donde se logró llegar a cuartos de final, mencionó que La Sele debe apostar por mucha tranquilidad.

“Costa Rica debe tener tranquilidad y confianza; tranquilidad no es lentitud y velocidad no es desesperación. En el partido los dos deben atacar, porque los dos necesitan los tres puntos”, añadió.

Finalmente, mandó un recordatorio a la hora de usar la línea de cinco.

“La línea de cinco no es para jugar atrás, es para jugar adelantados cuando se requiera; eso lo hicimos en 2014”, aseveró.

La Sele deberá vencer a Honduras -selección que también dirigió el colombiano- y esperar que Nicaragua derrote a Haití para así lograr el boleto al Mundial 2026.



