Jordania: una de las selecciones sorpresas del Mundial 2026 que fogueará a La Sele





La Selección Nacional abrirá expediente este viernes ante un rival completamente nuevo como lo es la selección de Jordania.

Actualmente número 64 del ranking FIFA, Jordania, a diferencia de La Sele, sí clasificó al Mundial 2026, cita que será histórica pues debutarán en el máximo certamen mundial tras nueve eliminatorias intentándolo.

Jordania logró acceder a la Copa del Mundo después de ser escolta de Corea del Sur en el Grupo B de las eliminatorias de Asia.

Cuenta con un experimentado plantel que promedia los 28,4 años de edad y según la prensa internacional llega en uno de sus mejores momentos en su historia.

Su forma de jugar es un estilo basado en la solidez defensiva y la velocidad por los costados.

Su principal figura es Mousa Al-Tamari, apodado por los hinchas de su anterior club el APOEL FC de Chipre como “El Messi jordano” con 28 años y actualmente juega en el Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia.

El mediocampista ofensivo, Hassan Abdel-Fattah destaca como el principal romperedes del equipo al convertirse en el máximo anotador en eliminatorias mundialistas llegando a 16 en este proceso.

Su técnico es Jamal Sellami, marroquí de 55 años, quien asumió en 2024 tras el exitoso ciclo de su compatriota Hussein Ammouta, quien fue subcampeón de Asia.

Salvo Al-Tamari, el resto de sus jugadores milita en clubes de la región asiática, por lo que su nivel dista mucho de las grandes ligas, aunque sigue siendo una selección de mucho cuidado.

Jordania compartirá el grupo ante la campeona del mundo Argentina, así como Austria y Argelia.

Este partido ante La Sele será este viernes a las 11 a. m., hora de Costa Rica.



