Jordania e Irán serán los rivales de La Sele en marzo

La Federación Costarricense de Fútbol despejó las dudas sobre los fogueos de marzo de la Selección Nacional.

"La Tricolor enfrentará a la Selección de Jordania el próximo 27 de marzo, mientras que el 31 de marzo se medirá ante la Selección de la República Islámica de Irán", detalló la Fedefútbol.

Los partidos se disputarán en Amán, Jordania.

Ambos combinados están clasificados al Mundial 2026. Los jordanos disputarán el grupo B y los iranies el A.

Será la primera vez que Costa Rica se mida con Jordania, y la tercera contra Irán.





