Joel Campbell: "Vengo a hacer las cosas de la mejor manera para estar en la lista final"

Joel Campbell está de regreso con la Selección Nacional.

El atacante de Liga Deportiva Alajuelense regresó a una convocatoria, esta vez al microciclo de trabajo de la Tricolor a una semana de los partidos definitorios ante Haití y Honduras.

Campbell sabe que aún debe ganarse un puesto dentro de la convocatoria final, pero se mostró contento de estar de regreso con el combinado patrio.

“Contento de estar una vez más por acá. Todo el mundo con muchísimas ganas de empezar estas dos batallas. Estamos entrenando al máximo para poder estar el domingo”, comentó Campbell, quien aseguró que el ambiente dentro del grupo es positivo y enfocado en el reto que tienen por delante.

El jugador subrayó que su mentalidad no ha cambiado y que mantiene la misma ilusión de siempre pese a estar ausente de las últimas convocatorias.

“Nada ha cambiado, todo está normal. Venimos con la misma ilusión porque tenemos un mismo objetivo, que es clasificar al Mundial. Esperamos en Dios entrenar bastante bien estas semanas y poder dar esa alegría al país”, mencionó.

Además, afirmó que asume este llamado con la misma motivación que el primero: “Cada convocatoria para mí es una ilusión, un orgullo. Representar al país es lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista. Estamos a dos partidos de poder estar en otro Mundial, algo importante para nosotros y para el fútbol costarricense”.

Respecto al trabajo del grupo, destacó la unidad y el esfuerzo colectivo que se vive en los entrenamientos: “El grupo está con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Costa Rica tiene la capacidad para ganar los dos partidos. Estamos entrenando fuerte para corregir los detalles y llegar de la mejor manera”.

También recalcó el liderazgo natural que surge entre los jugadores con más experiencia: “Los que tenemos más edad tratamos de ayudar y aconsejar a los más jóvenes. Esto se saca con todos en el mismo camino, cada quien aportando su granito de arena”.

Finalmente, Campbell evitó atribuir el buen momento de la Selección únicamente a los jugadores de Alajuelense, su club actual: “No es solo la Liga, es la Liga de todos los equipos. Si el entrenador escogió varios jugadores de ahí, es porque cree que están pasando por un buen momento, pero todos aportamos desde donde nos toque”.

El futbolista de 33 años no aparecía en una convocatoria oficial desde el pasado 19 de noviembre del 2024, cuando se igualó ante Panamá 2-2 y La Sele quedó eliminada del Final Four de la Liga de Naciones.