El hecho de no portar la banda de capitán no exime de las responsabilidades en la cancha que tiene Joel Campbell cada vez que viste la camiseta de La Sele.



El atacante del León de México habló en conferencia de prensa previo al fogueo ante Bosnia en la que analizó su rol dentro del combinado patrio.

Recordó que la exigencia y responsabilidad la ha tenido desde su debut con la Mayor a los 19 años, pero guiar a un grupo para llegar al éxito depende de varios.

“Siempre me han exigido como líder. Siempre he tratado de dar resultados, de estar ahí, no creo que porque ahora tenga 28 años tenga más responsabilidad que cuando tenía 20, siempre he tratado de dar el paso al frente y estar para mi Selección.

“Puede que yo sea uno de los líderes silenciosos, junto con otros compañeros. Claramente los de más experiencia toman la responsabilidad de ser capitanes, pero desde que tengo 20 años me he considerado un líder positivo para la Selección”, destacó el ariete.

​La situación del liderazgo también tiene cierta relación con lo mencionado a la falta de gol del conjunto nacional a nivel general.

"Todos debemos asumir esa responsabilidad, en el Mundial 2014 ¿quién fue el 9? Fui yo y no era el que metía más goles, esto es trabajo de equipo, todos debemos aportar para meter goles", señaló.

Sobre los fogueos en esta gira por Europa, Campbell destaca que el grupo se mentaliza en regresar al triunfo luego de mucho tiempo de no hacerlo (noviembre 2019 ante Curazao).

“Como Selección Nacional, como equipo de fútbol siempre tenemos que salir a ganar. Representamos a todo un país y el equipo siempre quiere ganar, cada partido tiene sus variables, pero nuestra intención es venir acá a ganar los dos partidos para coger confianza para la eliminatoria que es lo que realmente importa (…)

"Debemos crear la costumbre de ganar, todo equipo debe crear el hábito de ganar para ser exitoso y vamos a intentar agarrar ese camino”, concluyó.