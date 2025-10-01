Joel Campbell: "Para mí siempre ha sido un orgullo representar a La Sele"

Joel Campbell fue figura en el pase de Alajuelense a semifinales de Copa Centroamericana.

Tras el 2-2 en Honduras, frente al Motagua, el jugador fue consultado si le ilusiona la posibilidad de estar en la Tricolor.

"Yo hago mi trabajo, llevo bastante tiempo trabajando en silencio, tranquilo, los que me conocen, los que están conmigo día a día saben todo lo que hago, y bueno, yo soy un jugador más, para mí siempre ha sido un orgullo representar a la Selección", afirmó Joel.

El atacante manifestó que "si me toca, obviamente lo haré todo y si no, apoyar a los que le toquen".

"La Selección siempre está por encima de nombres, de personas, es lo máximo que tenemos como país y los que le toquen que den lo mejor para dejar el país en alto", añadió.

La Tricolor enfrenta a Honduras y Nicaragua, el 9 y 13 de octubre, respectivamente.

