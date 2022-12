Joel Campbell: "No tengo nada que achacar si no quieren ver el partido (ante Japón)"

​"Nosotros como jugadores no tenemos que arrepentirnos, en el fútbol pueden pasar, Brasil perdió en casa 7-1 ante Alemania o Barcelona 8-2 contra el Bayern Múnich. España nos dio una lección que tenemos que aprender y dejar eso ahí", comentó Joel.

​Y agregó: "A la gente que no quiere ver el partido, están en su derecho porque a nadie le gusta ver perder a su selección. Estemos juntos hasta el final, cuando no creímos que íbamos a estar en el Mundial, nos unimos. La afición tiene el derecho de estar tristes. No tengo nada que achacar si no quieren ver el partido porque están dolidos".