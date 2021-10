Joel Campbell lamenta recaer de su lesión: "Ya el tobillo me estaba sanando"

La Selección Nacional de Costa Rica perdió, nuevamente, a su referente ofensivo para el duelo contra Estados Unidos del próximo miércoles en Columbus, Ohio.



Se trata de Joel Campbell, quien volvió a recaer con la lesión en su tobillo derecho luego de recibir una fuerte infracción ante El Salvador.

La falta se presentó al minuto 85 de partido, cuando el volante Narciso Orellana impactó la extremidad del ariete tico que de inmediato cayó a la grama del Estadio Nacional.

“Ya sabía lo que se venía, ya que el tobillo me estaba sanando, me estaba encontrando bien y otra vez en una jugada toda sin gracia me golpearon otra vez y es una lástima”, indicó el delantero este lunes cuando abandonaba las instalaciones del Proyecto Gol.

​A Campbell se le vio cojeando al abandonar el Estadio Nacional y horas después una resonancia magnética dio cuenta de un esguince grado 3 por el departamento médico de la Fedefútbol.

El delantero viajará en las próximas horas a México para integrarse al equipo de Rayados, donde iniciará con el periodo de recuperación.

Joel espera que La Sele cierre este mes de octubre con otro resultado satisfactorio ante el combinado de las barras y las estrellas.

“Hemos logrado resultados muy positivos y el grupo está motivado para este tercer partido. Confío mucho en mis compañeros”, sentenció el atacante.

​Su lugar en La Sele será ocupado por Christian Bolaños, mientras que el lugar de José Guillermo Ortiz lo cubrirá Álvaro Saborío.

La Tricolor partirá en vuelo chárter rumbo a Estados Unidos este lunes a las 3 p. m.

*Colaboró con las declaraciones el periodista, Juan Ulloa.