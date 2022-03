Joel Campbell: "Desde la primera fecha hemos creído"

Un maduro y mucho más ecuánime Joel Campbell aseguró estar muy motivado para jugar ante Canadá, El Salvador y los Estados Unidos en el cierre de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Campbell afirmó que han creído en conseguir el sueño mundialista desde la primera fecha, pues no es algo de ahora, aunque exista en el ambiente una bonita amalgama de cara al duelo de este jueves ante Canadá.

“El equipo está contento, motivado, con muchas ganas de que comience el partido, cada uno debe estar preparado, pues nos estamos jugando el Mundial y eso nos motiva.

“Siento que no ha cambiado nada. Lo que voy a decir es algo íntimo y es que desde la primera fecha tenemos una palabra, que es creer”, mencionó el jugador en conferencia de prensa.

Campbell también destacó el gran apoyo de la afición, una amalgama que cree muy necesaria para sacar los tres puntos ante los canadienses.

“Estoy muy orgulloso y contento por la reacción de la afición por nosotros. Es algo bueno y malo, pues a veces como ticos esperamos que pase algo malo para apoyar y no debería ser así.

“Soy el primero contento de ver la unión de la afición, pero eso tiene que quedar ahí pase lo que pase, si se va a no al Mundial, pues eso nos hace mejores costarricenses”, añadió.

El jugador de Rayados de Monterrey de México y que ya cuenta con 29 años y muchos lo colocan como el próximo referente de la Tricolor, aunque él cree que desde el primer día que se colocó la camiseta ha intentado ser un referente para el equipo.

“A mí me encantaría poder acudir a tres mundiales consecutivos, pero vamos a luchar no para que cierto grupo quede dentro de esa historia, si no para que todos se vean beneficiados. Creo que sí vamos todos juntos hacia el mismo lugar, tenemos muchas posibilidades de vencer.

“Desde los 18 años que he estado, trato de ser un referente como compañero y en la cancha, uno no necesariamente tiene que ser un capitán para ser referente, la mejor huella que podemos dejar es ser buen compañero y dejar cosas positivas a los jóvenes”.

Finalmente, fue muy claro al preguntársele por el desgaste que significan tres partidos consecutivos en poco más de una semana.

“¡Por un Mundial jugaría hasta siete partidos en cuatro días!”.