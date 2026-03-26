Jewison Bennette: "He tenido momentos complicados en la vida y en el fútbol, rescato que me levanté"

La historia de Jewison Bennette con la Selección Nacional ha sido complicada. Fue llamado siendo muy joven y luego desapareció de las convocatorias.

Con Fernando Batista, Bennette está de vuelta.

“La trayectoria mía no ha sido fácil, he tenido momentos complicados en la vida y en el fútbol, pero rescato que me levanté y he estado trabajando por esta oportunidad”, explicó el atacante del LNZ Cherkasy de Ucrania.

Bennette sabe que debe aprovechar el chance que le ha dado el nuevo seleccionador.

“Siento una gran ilusión de hacer bien las cosas y ayudar a la Selección”, añadió.

El futbolista también destacó cómo tomó el llamado para enfrentar a Jordania e Irán: “Fue una felicidad enorme, llamar a mi familia y contarle a todos, porque se ve que dio resultado todo el trabajo realizado”.

Sobre el inicio del proceso con el argentino Batista, indicó: “Tiene una idea muy clara de juego, el entrenamiento fue muy bueno, con una gran intensidad, y podemos lograr grandes cosas si entendemos la idea del entrenador”.