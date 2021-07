Jewison Bennette: el jugador que a Suárez le habría gustado llevar a la Copa Oro

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, asegura que quedó impresionado con el nivel futbolístico de Jewison Bennette, futbolista que ni tan siquiera ha debutado en Primera División.



Según el estratega colombiano, Bennette fue una de las gratas sorpresas en estos primeros días de trabajo y le habría gustado, inclusive, llevarlo a la Copa Oro.

El hijo del exfutbolista de Herediano, equipo que es dueño de su ficha, formó parte de un grupo de jóvenes seleccionados que apoyan los trabajos de la mayor.

​“Hay unos chicos que nos están ayudando en la Selección y son buenísimos. Les soy infidente, de esos chicos había uno que lo quería inscribir para la Copa Oro. Le vi tantas calidades, que no me da miedo ponerlo, la cuestión es que no estaba en esa lista de 60 entonces no se puede inscribir.

“Se llama Jewison Bennette, cumplió 17 años ahora el 15 de junio, un grandísimo jugador, hijo de Bennett, no ha jugado nunca en fútbol profesional, pero a mí me encantó”, dijo al respecto.

Jugadores como Bennette, delantero formado en fuerzas básicas rojiamarillas, incluso podría ser incluido en futuros llamados a la Tricolor, pues el técnico asegura que apenas se está empapando del entorno nacional.

“Qué me queda a mí en tirarlo a la palestra pública es obligarme a que él tenga el cuidado necesario, arroparlo bien, educarlo bien, probablemente tenga situaciones en las que tenga que mejorar y mucho”, acotó el cafetero.

Suárez indicó que la Tricolor es de puertas abiertas y espera conocer a más jugadores del medio local conforme pueda desarrollar algunos microciclos.

“Cuando llegué ni siquiera conocía los 60 jugadores que estaban inscritos, de los 28 llamados de lo que vi del trabajo se sacan obviamente los 23, pero esto apenas empieza.

“Complacer a todo el país con 23 jugadores es complicadísimo, eso lo sé como seleccionador que tengo varias experiencias. Esta es la primera foto, pero no la última”, consideró el estratega.

​El caso de Bennette podría compararse hasta cierto punto con lo sucedido años atrás con Joel Campbell, quien en una oportunidad similar se ganó la admiración del estratega Ricardo Lavolpe para iniciar su carrera con la Tricolor donde hoy es figura.