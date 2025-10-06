Jeaustin Campos le adelantó a los hondureños el gran secreto de La Sele

La duda está en el aire, pero no hay ninguna confirmación.

De ahí que el técnico costarricense del Real España, Jeaustin Campos, revelara el secreto mejor guardado por la Selección Nacional a la prensa hondureña.

Se trata de la lesión de Celso Borges, que según el estratega tico, finalmente no estará ante los catrachos este jueves.

"Acá hay espías (risas), no creo que hay bajas en los dos equipos, Celso Borges está lesionado, me parece. Ya revelé un secreto que tenían escondido en Costa Rica (afirma entre risas)”, mencionó el técnico en conferencia en un audio facilitado por AS Sports Honduras.

También añadió en la conferencia de prensa tras la victoria de Real España ante Platense, que “son dos selecciones muy parejas. Costa Rica lleva más gente experimentada, tal vez pueda resistir el ambiente de acá. Los jóvenes ticos están jugando en Europa, pero no es lo mismo jugar acá”.

Además, analizó el momento de la Tricolor y si Honduras llega mejor que Costa Rica para este partido.

“Desde que tengo uso de razón, escucho que Costa Rica está con el agua hasta el cuello. Es difícil, pero yo creo mucho en las vibras, en el ambiente... al final es un clásico que no se sabe lo que va a pasar. Son las dos selecciones más tradicionales de Centroamérica, el que tenga más méritos que pueda ganar”, declaró.

Campos dio su punto de vista tras la convocatoria del espigado defensor Kendall Waston, quien le ha marcado en dos ocasiones a Honduras en eliminatoria.

“Los seleccionadores buscan los futbolistas que estén en el momento indicado o que se ajusten más a lo que uno quiere en la cancha y el sistema táctico. No hay verdades absolutas en el fútbol y menos en una selección. Todo depende del rendimiento del futbolista, hay muchas cosas que condicionan una llamada, una lesión de último minuto, es difícil ser certero en eso”, expresó.

​La Selección Nacional viajará a Honduras este miércoles por la tarde y a su llegada a suelo catracho no brindará declaraciones.

El jueves disputará el partido y ese mismo día en horas de la noche retornará al país en vuelo charter para preparar su segundo compromiso ante Nicaragua.