Jeaustin Campos: "Es un honor y un halago que estén pensando en mí para la Selección"

“Me siento muy honrado. Hace 17 años comencé mi carrera como entrenador y algunos momentos ha sonado mi nombre, pero hay prioridades para los que eligen y me he quedado en el borde. ¿Si estoy capacitado? Pues bueno, son 17 años de una carrera que me ha respaldado y que he construido junto a mis compañeros en el banquillo, yo hablé con Jafet y con Robert, pues en los momentos en que las cosas no estaban saliendo me tendieron la mano, pero ahora solo estoy pensando en Herediano y la seguidilla de partidos”, expresó.