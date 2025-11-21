Jafet Soto: "Cómo voy a interferir en decisiones cuando hay 11 jugadores de la Liga"

El presidente y técnico de Herediano, Jafet Soto, habló largo y tendido sobre el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y también la declaración que realizó Leonardo Vargas, federativo y jerarca de Cartaginés, en Teletica Radio.

“Hay una persona que le habla al oído a Osael y tiene mucho peso. Para mí, es Jafet Soto. Es la persona que influencia a Osael Maroto. Las decisiones pasan mucho por la opinión de Jafet”, afirmó Vargas este jueves.



Después de eso, este viernes, Jafet brindó su percepción de los temas que tocó Vargas en la entrevista y su versión de los hechos.

Acá los temas y las declaraciones de Jafet:

No habla al oído de nadie: Yo puedo opinar y dar mi punto de vista, no le hablo al oído a nadie, si le hablara pareciera que están tapados los oídos, todas las decisiones que están en el Comité, somos responsables los 10 que estamos, tendríamos un 10% de responsabilidad, tan responsable es el señor que dijo las cosas ayer que quiere safarse la responsabilidad, como yo, el mismo Osael.

Osael tiene una décima parte de responsabilidad, pueden pedir las actas, aunque son privadas, cuántas veces se opusieron a la llegada de este o a la llegada del otro, nunca hubo un voto en contra o como lo hacía un anterior miembro, yo voto a favor, pero salvo mi voto, ni eso.

Responsabilidad: Ahora es muy fácil quererse bajar del barco, que tenemos planes de intervención de liga menor cuando un equipo ni siquiera clasifica o los minutos que se hacen de Sub-21 en ese equipo son prestados por otro equipo.

Yo no creo que aquí nadie tiene que evadir responsabilidad, yo no me bajo del barco, si quieren echarme la culpa a mí, yo agarro el 20%, así como para Qatar puse mi granito de arena con la Comisión Técnica que dirigí junto a Robert Garbanzo y Ángel Catalina. Si quieren echarme la responsabilidad a mí no hay problema, yo sé que yo vendo en muchos medios.

Contexto y convocados de la Liga: También pongamos las cosas en contexto, cómo voy a interferir en decisiones cuando hay 11 jugadores de la Liga en la Selección, si tuviera injerencia llevo los de mi amado Herediano, mi equipo, el que amo, ese es el que yo defendería. Fuimos a la Copa Oro sin un solo jugador de Herediano siendo bicampeones y líderes, si hubiéramos entrado de cuartos, no; un momento, Herediano fue líder, bicampeón, por rendimiento teníamos que llevar jugadores a Copa Oro y no llevamos ni uno y nosotros a boca cerrada".

Quitar a Miguel Herrera: Yo soy el que firmo las actas y en ninguna hay ni siquiera una idea, una propuesta, un tema que haya sido puesto sobre que se quiere quitar a alguien, nunca... ahora la cosa se hace públicamente, cuando yo esperaba hacerlo frente a frente en una mesa cerrada en un Comité Ejecutivo, tal vez es la presión de muchas cosas.

Presión: Estamos acostumbrados a la presión y no me quito de responsabilidad como miembro del Comité Ejecutivo y tampoco salgo hablar para salvarme o bajarme del barco porque si uno se baja del barco mejor se va. Nunca hubo una propuesta o una iniciativa. Muchos hablan del 15 de setiembre y ningún miembro llevó la propuesta o estudiáramos el caso.

Todo es culpa de Jafet: Siempre recuérdenlo, todo es culpa de Jafet, todo es culpa mía, es culpa mía y yo sí tengo los pantalones para asumir mi responsabilidad y no agarrar un micrófono y disparar y dañar la reputación, porque esto es de credibilidad y reputación, para hablar de la parte deportiva creo que tengo mucha credibilidad para hablar con fundamento.

Tanto es culpable uno por la acción como por la omisión, después para qué, ahora sí hay acción pública, pudiendo haber hablado en el momento en que se necesitaba. No, no, no; hay muchas cosas que no me gustan en este tema, lo demás sale sobrando.

Jafet para dirigir a La Sele: ¿Ustedes creen que yo aspiraría a ser entrenador de la Selección teniendo enfrente a la Liga, Saprissa, Cartaginés, Sporting? Yo puedo hacer eso en Heredia que soy socio de Fuerza Herediana y podemos sentarnos y tomar esa decisión, pero estando sentado en el Comité ni por la cabeza... ni por la mente... ayudar a Costa Rica tenemos que ayudarla, pero le cargamos todo a la Federación. Muchos países están pasando una transformación en el área, ahora salen todos los todólogos.

Vieja propuesta para ser asistente de La Sele: A mí Rodolfo (Villalobos) y don Orlando (Moreira) me citaron para ser el asistente de Luis Fernando Suárez, me invitaron a ser el asistente de Suárez para la segunda vuelta, yo ya pasé por ahí, y no me interesó, de ahí surgió la idea de la Comisión Técnica porque no había gerencia deportiva, aportamos alguito para que Costa Rica fuera al Mundial de Qatar. Yo ya no me devuelvo, yo estoy donde quiera estar.

Leonardo Vargas: Creo que soy una muy buena esponja para los garrotazos, es muy fácil apuntarme a mí, palabra que no tengo ningún problema. Me he llevado mis garrotazos. Hay que saber bien sacarle los palazos, pero es muy fácil decir que es culpa de Jafet y acepto esa responsabilidad, pero tengo nueve compañeros más.