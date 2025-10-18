Italia golea a La Sele Femenina Sub-17

Costa Rica inició de mala manera el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA, ya que en su primer encuentro cayó goleada ante Italia.

Las nacionales poco pudieron hacer para evitar la derrota por 3-0.

Dos goles de Giulia Galli (al 42’ y 72’) y otro de Ana Copelli (al 61’) fueron más que suficientes para la primera victoria de las europeas en el certamen.

El equipo nacional resistió durante gran parte de la primera mitad, pero se mostró como una oncena con poco peso ofensivo.

Lo más destacable de la Tricolor fue la actuación de Valeria Fernández, quien tuvo al menos un par de intervenciones salvadoras que evitaron una goleada mayor.

Luego de este encuentro, Costa Rica se medirá el martes 21 de octubre, a las 10 a. m., ante la subcampeona sudamericana Brasil.