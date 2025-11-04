Isaac Badilla: "Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura"

El jugador de la Selección Sub-17, Isaac Badilla, publicó un mensaje en sus redes sociales, luego de salir expulsado en el empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos.

"Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura, pero en cada caída también hay una lección de Dios. Hoy toca levantar la cabeza, aprender de lo vivido y seguir dejándolo todo por este sueño", comentó Badilla por medio de una historia en su Instagram.

El futbolista indicó estar orgulloso de sus compañeros "y de todo el trabajo que hay detrás de cada minuto en la cancha".

"Confío plenamente en que lograrán la clasificación, y yo seguiré trabajando al máximo porque este sueño sigue y aún hay mucho por dar", añadió.

El próximo compromiso será este jueves a las 9:45 a. m. ante Senegal y desde la óptica de Badilla "seguimos juntos, con fe, humildad, compromiso y la mirada puesta en lo que viene".

Es hora de lavarme la cara, creer en mí y ponerle el pecho a las balas. Toca seguir adelante, con la frente en alto y el corazón firme", concluyó.