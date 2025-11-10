La Sele
Inicia semana clave para el sueño mundialista de La Sele
Esta es la agenda de la Tricolor.
La Selección Nacional comienza una semana clave para mantener vivo su sueño mundialista.
Este jueves a las 8 p. m. Costa Rica visita a Haití en Curazao en un compromiso crucial.
Esta es la agenda de trabajo durante esta semana:
El equipo realizará este lunes y martes dos sesiones de trabajo: una por la mañana y otra tarde en cancha.
Para este miércoles, La Sele entrenará por la mañana y a las 12:45 p. m. saldrá de la Federación, pues el vuelo chárter está programado a las 2 pm rumbo a Curazao.
La Tricolor se juega la vida en la eliminatoria desde este jueves al enfrentarse a Haití y el próximo martes contra Honduras.