Inicia semana clave para el sueño mundialista de La Sele

La Selección Nacional comienza una semana clave para mantener vivo su sueño mundialista.

Este jueves a las 8 p. m. Costa Rica visita a Haití en Curazao en un compromiso crucial.

Esta es la agenda de trabajo durante esta semana:

El equipo realizará este lunes y martes dos sesiones de trabajo: una por la mañana y otra tarde en cancha.

Para este miércoles, La Sele entrenará por la mañana y a las 12:45 p. m. saldrá de la Federación, pues el vuelo chárter está programado a las 2 pm rumbo a Curazao.

La Tricolor se juega la vida en la eliminatoria desde este jueves al enfrentarse a Haití y el próximo martes contra Honduras.