Informe del Mundial llegó un año y dos meses después a la dirección deportiva de la Federación

“Hay algunas cosas que no teníamos a mano como ha salido gente de la Federación y bueno... ya hoy (el pasado viernes), amablemente, Rodolfo (Villalobos) me compartió ese informe, pero bueno... la información está e igual Claudio (Vivas) está trabajando para seguir construyendo información, no hay que juzgar. No vamos a abrir un tema así de una cacería de fantasmas ni de brujas, ya lo tenemos y eso es lo importante”, comentó Maroto en la transmisión de Teletica Deportes Radio el viernes anterior.

"El informe que recibió Gustavo (Alfaro) fue por los meses que yo estuve a cargo de la selección tras la salida del profe Luis Fernando Suárez, él ha sido un gran profesional, ha hecho los informes, pero a Gustavo no le ha llegado porque yo esos informes no los recibía. No se olviden que yo llegué en enero del 2023, estuve poco tiempo con Suárez, el informe del Mundial a mí no me ha llegado, el día de hoy lo he recibido, en los próximos días se lo daré", dijo Vivas.