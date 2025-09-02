Ignacio Hierro, director de selecciones: “La eliminatoria comienza desde el primer partido”

Seis juegos separan a la Selección Nacional del Mundial 2026.

De ahí que a lo interno de la Federación Costarricense de Fútbol lo vivan a lo máximo, pues se está a las puertas del sétimo mundial, el cuarto de forma consecutiva.

Para el director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro, la Tricolor debe ir con todo al partido de Nicaragua de este viernes para llenar el Estadio Nacional el próximo martes ante Haití.

“La eliminatoria comienza desde el primer partido, no podemos esperar y vamos a una visita complicada a Nicaragua y con el apoyo de la gente en el estadio esperamos recibir a Haití para lograr los seis puntos.

“Estamos enfrentando la eliminatoria con toda seriedad para llegar a esa posibilidad de sumar un Mundial más”, declaró en entrevista con Teletica Radio.

El mexicano, quien ya vivió la clasificación a Qatar 2022 en la gerencia de los aztecas, expresó que el boleto va más allá de medirse a Honduras y que no hay que menospreciar a Nicaragua ni a Haití.

“Estamos a seis juegos de lograr el boleto y esta particularidad de que todos creen que pueden ir al Mundial, lo hace más difícil.

“Desde antes del sorteo todos querían evitar a Honduras, pero sería un pecado pensar que Haití sería algo sencillo, Nicaragua está metido en la fase final, no será fácil, ellos tienen metida la idea de que quieren ir al Mundial. Así que no será solo contra Honduras”, explicó.

Finalmente, el jerarca invitó al público a acudir al Estadio Nacional el próximo martes a las 8 p. m. ante Haití.

“Lo que significa Costa Rica en Concacaf lo tenemos que lograr, por la ilusión nuestra y de llevar a un grupo joven, pero con un potencial tremendo, ahora hay que jugarlo y llevarlo dentro de la cancha”, concluyó.