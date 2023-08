Ignacio Ambriz suena para la Tricolor: "Mi sueño es dirigir una selección en un Mundial"

Por Daniel Jiménez | 22 de agosto de 2023, 16:23 PM

El mexicano Ignacio Ambriz es candidato a dirigir a la Selección Nacional de Costa Rica. Su nombre ha estado en los últimos años en la palestra de la Tricolor y esta nueva ocasión no es la excepción.

A sus 58 años y con muchos retos por cumplir, el estratega conversó ampliamente con Teletica.com sobre su presente, la vez que estuvo cerca de dirigir la Tricolor y si ha recibido algún nuevo acercamiento.

Ambriz es el actual estratega del Toluca de la Primera División de México.

Aquí la entrevista con Teletica.com:

—¿Su nombre está en la palestra y se busca a usted le gustaría dirigir a la Selección de Costa Rica y si se ha dado alguna conversación sobre este tema?



La verdad es que me sorprende con su llamada y lo que me comenta, yo no he recibido nada, sí es cierto que tiempo atrás sí hubo un acercamiento con gente de la Federación, pero hoy no ha habido nada. Usted sabrá que ahorita tengo un compromiso con Toluca y normalmente trato de no distraerme, no decir que no me interesa, simplemente hoy me debo a Toluca y merece un respeto, pero te soy franco no he recibido ninguna llamada.

—¿Yo entiendo que está en Toluca, pero por su experiencia estaría anuente a sentarse a conversar con algún dirigente del fútbol de Costa Rica sobre alguna posibilidad de llegar a la Selección?



Mira, sería adelantarme a algo que todavía no sucede, de verdad, yo siempre estaré agradecido con la gente que en su momento tiempo atrás me buscaron para estar con ustedes en la selección, hoy decirte sí o no, sería muy aventurado de mi parte, soy muy respetuoso en los tiempos de Dios y hay que esperar.

Yo sigo haciendo mi trabajo en Toluca y de lo más yo no te podría decir un sí o no rotundo, porque tú sabes que en esto de la vida y del fútbol cambia de la noche a la mañana, estoy tranquilo trabajando acá, después si algún día hubiera una posibilidad me gustaría que se diera lo más cordial y respetuoso para la institución en la que uno trabajo.

—¿Cuando estuvo cerca de llegar a la Selección de Costa Rica fue hace dos años, cuando en el proceso se seleccionó y ahí se nombra a Suárez?

Sí es verdad, creo que don Luis hizo un gran trabajo, cuando las cosas parecieran que no pintaban bien para Costa Rica hizo un gran trabajo. Nuestra carrera como entrenadores es de resultados y hacer las cosas bien. Simplemente, qué lástima que no se pudo quedar más tiempo para hacer crecer a la Selección de Costa Rica.



—¿En qué proceso está ahorita usted como entrenador?

Estoy más maduro, más analítico, disfruto mucho mi trabajo ahora, es cierto que lastimosamente el fútbol es de resultados, pero ahora no dejo que el resultado me cambie mi ánimo, hay muchas circunstancias que tú entrenas, otras que no, un resbalón, ahora con el VAR si es fuera de lugar o no, que si se equivocaron los árbitros, hay muchas cosas, pero con la experiencia que tengo trato de disfrutar mi trabajo con pasión y trato de transmitírselo al jugador, me gusta luchar, ser guerrero y trato de comunicarlo, mientras yo sigo teniendo eso, seguramente seguiré estando en el fútbol.

—¿A dirigido grandes clubes en México y no sé si eso le ha permitido a sus 58 años plantearse nuevos retos deportivos, incluso con el Toluca? ¿Siente que está en una buena etapa?

La vida es de retos desde que te levantas estás en uno, para tener un bonito día, para que la vida cambie, con mi esposa, con mis hijos y mi madre que son mi entorno familiar, como profesional, siempre tener retos de poder aspirar a una selección, no te voy a mentir que hubo un fuerte acercamiento conmigo en mi país, al final no se dio, y me da muchísima alegría y gusto que Jimmy Lozano siga siendo el entrenador de la Selección Mayor y se mantenga, pero cuando se nos acaben los retos, las ilusiones o los sueños, ya no queremos saber nada de fútbol y mientras yo los tenga donde haya la posibilidad de trabajar estaré atento.



—¿Este nuevo campeonato que se viene será en México y eso lo pone como un técnico a seguir?

Tu trabajas y que al final siempre estarás agradecido con los jugadores que me han permitido ganar títulos o la experiencia cuando Javier Aguirre me hizo el favor de llevarme a España casi 7 años, toda esa experiencia la pones al servicio de donde uno trabaja. En su momento hubo posibilidades de dirigir a la selección de mi país, me llena de mucha satisfacción y cuando las cosas no se dan, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir aceptando los retos que hay en tu carrera y a lo mejor algún día se da la posibilidad y no te voy a decir que yo sueño con poder dirigir un Mundial.



—A mí me gusta entablar las entrevistas pensando en que todos somos seres humanos llenos de sueños y por qué no verse en un mundial como mexicano, en su país, por qué no dirigiendo una selección en el Mundial... ¿Es ese uno de sus mayores anhelos?

Sí, yo creo que sí, yo creo que cualquier entrenador aspira algún día a dirigir la selección de tu país, o si se da en otro lado puede ser, o dirigir en un Mundial. Yo como jugador tuve sueños que gracias a Dios los he cumplido, como entrenador algunos los he cumplido y algunos me faltan como te lo acabo de decir... poder dirigir una selección y estar en un Mundial sería algo que siempre he buscado y luchado para poder decir que lo que soñaste algún día lo has ido logrando a base de trabajo, de profesionalidad y humildad, pero no soy mucho de "futurear", me gusta ir día a día, disfrutar mi trabajo mucho y gracias a Dios a él me debo.

—¿De Costa Rica está empapado de la realidad del fútbol tico?



Ahorita por el momento queriendo yo quedar bien contigo, decir que sí que conozco todo, por el momento no. En su momento, cuando fue que hablaron conmigo, tú sabes que por Internet conoces jugadores, ves todos los partidos, tengo gente que conozco, tenía un jugador tico conmigo dirigiendo en el León que era Joel Campbell, quien me ayudó a conocer más profundamente, pero ahorita estoy muy metido en mi equipo, en el fútbol mexicano y sería una falta de respeto decir que lo conozco a la perfección, te tengo que contestar con toda honestidad, no que no me interese, pero tengo que concentrarme en mi equipo que es Toluca.