Honduras pierde a una pieza clave para la eliminatoria

El delantero hondureño Anthony Lozano será baja en la selección de Honduras para lo que resta de la eliminatoria.

Según confirmó el Santos Laguna, club donde milita el hondureño, el “Choco” sufrió una “ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en el partido del pasado martes frente a Mazatlán FC, por lo cual será sometido a cirugía”.

Lozano podría llegar a perderse entre seis a ocho meses, pues la mayoría de lesiones de este tipo suelen tener una recuperación similar a este tiempo.

Lo que sí es un hecho es que esto lo marginará de la doble fecha eliminatoria del mes de noviembre y en la que Honduras se juega el boleto ante Nicaragua y Costa Rica acá en el Estadio Nacional.

Incluso, en caso de llegar a clasificar, se podría perder hasta el Mundial que está programado para junio próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a algunas críticas sobre su nivel, Lozano llegó a marcar en el último partido ante Haití que acercó los coloca dependiendo de sí mismos para entrar al Mundial.

Honduras también suma las bajas de Denil Maldonado y Julián Martínez, mientras que el defensor Luis Vega sufrió una tendinitis en el pie derecho sufrida durante el partido entre Marathón y Motagua.