Honduras domina el historial eliminatorio ante Costa Rica

El clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica ha sido uno de los más intensos y equilibrados de la región, especialmente en las eliminatorias mundialistas.

A lo largo de la historia, ambos combinados han protagonizado duelos cargados de emoción, tensión y rivalidad deportiva, aunque los números en eliminatoria favorecen al conjunto catracho.

En total, hondureños y ticos se han enfrentado 24 veces por procesos eliminatorios rumbo a diferentes Copas del Mundo.

El balance general muestra una ventaja para Honduras, que ha conseguido 10 victorias, frente a 5 triunfos costarricenses y 9 empates. En el apartado goleador, los catrachos suman 39 anotaciones, mientras que los ticos registran 33.

BALANCE ELIMINATORIO:

24 Partidos

10 Triunfos de Honduras

5 Triunfos de Costa Rica

9 Empates

39 goles de Honduras

33 goles de Costa Rica

*F﻿uente: Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.​



El dominio hondureño se hace aún más evidente cuando el duelo se disputa en territorio catracho. De los 12 partidos jugados en Honduras, el equipo local ha ganado 7 veces, con 4 empates y apenas una victoria visitante para Costa Rica, registrada en el recordado 2-3 del 1 de julio de 2001 en Tegucigalpa. En goles, la diferencia también se mantiene: 19 para Honduras y 9 para Costa Rica.

﻿﻿BALANCE EN HONDURAS

12 Partidos en Honduras

7 Victorias Honduras

4 Empates

1 Triunfo Costa Rica

19 Goles Honduras

9 Goles Costa Rica

*Fuente: Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.