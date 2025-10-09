Honduras domina el historial eliminatorio ante Costa Rica
En total, hondureños y ticos se han enfrentado 24 veces por procesos eliminatorios rumbo a diferentes Copas del Mundo.
El clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica ha sido uno de los más intensos y equilibrados de la región, especialmente en las eliminatorias mundialistas.
A lo largo de la historia, ambos combinados han protagonizado duelos cargados de emoción, tensión y rivalidad deportiva, aunque los números en eliminatoria favorecen al conjunto catracho.
El balance general muestra una ventaja para Honduras, que ha conseguido 10 victorias, frente a 5 triunfos costarricenses y 9 empates. En el apartado goleador, los catrachos suman 39 anotaciones, mientras que los ticos registran 33.
BALANCE ELIMINATORIO:
- 24 Partidos
10 Triunfos de Honduras
5 Triunfos de Costa Rica
- 9 Empates
- 39 goles de Honduras
- 33 goles de Costa Rica
El dominio hondureño se hace aún más evidente cuando el duelo se disputa en territorio catracho. De los 12 partidos jugados en Honduras, el equipo local ha ganado 7 veces, con 4 empates y apenas una victoria visitante para Costa Rica, registrada en el recordado 2-3 del 1 de julio de 2001 en Tegucigalpa. En goles, la diferencia también se mantiene: 19 para Honduras y 9 para Costa Rica.
BALANCE EN HONDURAS
- 12 Partidos en Honduras
- 7 Victorias Honduras
- 4 Empates
- 1 Triunfo Costa Rica
- 19 Goles Honduras
- 9 Goles Costa Rica
*Fuente: Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.
Estos números reflejan la fortaleza de Honduras como local, donde históricamente ha sabido imponer condiciones ante su vecino del sur.
El calor, la presión del público y la intensidad del juego han sido factores que complican cada visita de la Tricolor al estadio Tiburcio Carías Andino, hoy Chelato Uclés, al Olímpico Metropolitano o bien el Francisco Morazán, de este jueves.
Por su parte, Costa Rica ha encontrado más éxito en suelo propio, donde ha sabido equilibrar la balanza.