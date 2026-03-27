Hombre a hombre: una Sele discreta empata ante Jordania
Los ticos empataron 2-2 en su primer juego con Fernando Batista en el banquillo.
El primer partido de Fernando Batista con la Selección Nacional se saldó con un empate de 2-2 ante Jordania.
Repasamos el hombre a hombre de La Sele:
Patrick Sequeira: Poco trabajo. Adivinó la dirección del penal, pero iba bien lanzado.
Jeyland Mitchell: Le pitaron la falta de penal en una jugada dudosa. Falló en la marca en el segundo gol.
Juan Pablo Vargas: Sereno en su zona y seguro en la salida.
Aarón Salazar: Supo medir los tiempos del partido y no sufrió.
Guillermo Villalobos: Cubrió su zona sin dificultades.
Josimar Alcócer: Intentó ponerle velocidad y toque por la banda. Anotó en el rechazo tras un penal muy mal tirado.
Andy Soto: El partido no le pesó en su debut, pero tampoco aportó mucho.
Orlando Galo: Siempre a tiempo en el corte y seguro con el pase.
Darril Araya: Otro que fue determinante, aunque no ha sobresalido.
Álvaro Zamora: Le costó generar en ofensiva porque nunca recibió con ventaja.
Carlos Mora: Sacrificado, ya que ayudó en defensa y tuvo pocos espacios para desdoblarse en ataque.
Warren Madrigal: De cabeza empató el juego en el epílogo.
Andy Rojas: No le dio peso al ataque al ingresar de cambio en la segunda parte.
Jefferson Brenes: Pocos minutos en cancha.