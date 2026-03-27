Hombre a hombre: una Sele discreta empata ante Jordania

El primer partido de Fernando Batista con la Selección Nacional se saldó con un empate de 2-2 ante Jordania.

Repasamos el hombre a hombre de La Sele:

Patrick Sequeira: Poco trabajo. Adivinó la dirección del penal, pero iba bien lanzado.

Jeyland Mitchell: Le pitaron la falta de penal en una jugada dudosa. Falló en la marca en el segundo gol.

Juan Pablo Vargas: Sereno en su zona y seguro en la salida.

Aarón Salazar: Supo medir los tiempos del partido y no sufrió.

Guillermo Villalobos: Cubrió su zona sin dificultades.

Josimar Alcócer: Intentó ponerle velocidad y toque por la banda. Anotó en el rechazo tras un penal muy mal tirado.

Andy Soto: El partido no le pesó en su debut, pero tampoco aportó mucho.

Orlando Galo: Siempre a tiempo en el corte y seguro con el pase.

Darril Araya: Otro que fue determinante, aunque no ha sobresalido.

Álvaro Zamora: Le costó generar en ofensiva porque nunca recibió con ventaja.

Carlos Mora: Sacrificado, ya que ayudó en defensa y tuvo pocos espacios para desdoblarse en ataque.

Warren Madrigal: De cabeza empató el juego en el epílogo.

Andy Rojas: No le dio peso al ataque al ingresar de cambio en la segunda parte.

Jefferson Brenes: Pocos minutos en cancha.