Hombre a hombre: Solo Keylor Navas sacó la cara

Solo el portero Keylor Navas se salva en la penosa derrota 1-0 ante Haití, aquí está el hombre a hombre tras el partido que nos deja a las puertas de la eliminación a la Copa del Mundo 2026.

Keylor Navas: El único jugador que destacó en la Tricolor con una tapada de buena factura en el primer tiempo.

Haxzel Quirós: Se vio muy mal en la parte defensiva, aportó poco en ataque. Salió de cambio al 60'.

Kendall Waston: En defensa estuvo bien en el juego aéreo, pero fue superado en los ataques haitianos. En los últimos minutos se fue al ataque.

Alexis Gamboa: Fue superado en el gol por velocidad de los atacantes haitianos. No fue su mejor partido. Salió de cambio al 71'.

Juan Pablo Vargas: Otro que no gozó de su mejor versión. No estuvo fino en juego aéreo.

Francisco Calvo: Fue lateral izquierdo de nuevo, aportó poco en ataque aunque tuvo un par de incorporaciones.

Aaron Murillo: Aportó velocidad y presionó al medio campo haitiano. Salió de cambio al 60'.

Celso Borges: Fue el lanzador en jugadas de táctica fija, no se vio tan bien cuando los haitianos lo presionaron.

Josimar Alcócer: Estuvo mejor en el segundo tiempo, lastimosamente salió de cambio por lesión al 71'.

Kenneth Vargas: El atacante estuvo muy lejos de sus mejores partidos con la Selección. Salió de cambio al 45'.

Alonso Martínez: El atacante hizo alarde de su rapidez en algunas acciones, pero sin más peligro. En el primer tiempo tuvo un remate, pero el portero de Haití lo solucionó sin mayor problema.

Manfred Ugalde: El delantero entró al 46'. No pudo encontrarse en el terreno de juego ni generar mayores asociaciones que lo pusieran cara a gol.

Joel Campbell: Buscó hacer entrar en calor a la Tricolor en el juego. Ingresó al 60', aunque sin la fineza que lo ha caracterizado en sus últimos juegos con su club.

Carlos Mora: Entró al 60', buscó incorporarse en acciones en el ataque aunque sin claridad.

Orlando Galo: Ingresó al 71' pero sus labores fueron más de equilibrio y defensa.

Álvaro Zamora: Ingresó al juego al 71' pero sin mayor aporte ofensivo ni tanto desequilibrio.

