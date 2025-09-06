EN VIVO
Hombre a hombre: Así jugaron los ticos en el empate ante Nicaragua

La Tricolor sumó un punto en Managua en el inicio de la fase final de la eliminatoria.

Costa Rica-Nicaragua. Crédito: Emanuel Morales - MR. Agencia
Por Adrián Fallas |5 de septiembre de 2025, 21:57 PM

El empate 1-1 en Nicaragua deja en claro que la Selección Nacional debe mejorar para buscar su boleto al Mundial 2026.

Repasamos la actuación de los ticos:

  • Keylor Navas: Nada pudo hacer para evitar el gol de Byron Bonilla desde los once pasos.
  • Juan Pablo Vargas: Cerró mal en la jugada que terminó en el penal de Nicaragua.
  • Alexis Gamboa: Seguro en defensa, impuso su fortaleza y llegó bien a cabecear para el gol patrio.
  • Francisco Calvo: Noche sin sobresaltos; bien ubicado y sólido en el mano a mano, pero tuvo varias desatenciones. 
  • Joseph Mora: Partido discreto; cumplió en defensa, pero aportó poco en ataque.
  • Carlos Mora: Por la derecha, especialmente en la primera parte, fue desequilibrante y quebró la línea pinolera. Cometió la falta que derivó en el empate.
  • Orlando Galo: El contención cumplió su papel; cortó ataques rivales y dio salida limpia al equipo cuando tuvo el balón.
  • Brandon Aguilera: Jugó 45 minutos y no aportó en ofensiva. De los más flojos.
  • Jossimar Alcócer: Se vio mejor en la primera parte, donde fue punzante, pero luego desapareció.
  • Alonso Martínez: Con su velocidad fue un dolor de cabeza para la zaga contraria, aunque tuvo pocas opciones.
  • Manfred Ugalde: El mejor tico en cancha; su labor fue determinante.
  • Alejandro Bran: Ingresó de cambio y asistió en el gol.
  • Anthony Contreras: Tras entrar en la segunda parte, no pesó.
  • Kenneth Myrie: No aportó mucho en su tiempo en cancha.
  • Ariel Lassiter: Otro cambio que no funcionó para Herrera.

