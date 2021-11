Hernán Medford considera que hay una mala escogencia en La Sele

A pocas horas del trascendental juego eliminatorio entre Costa Rica y Canadá en Edmonton, el exdirector técnico de la Selección Nacional, Hernán Medford, expresó en el espacio de Teletica Deportes Radio que los principales vacíos en La Tricolor se debe a la mala elección de los convocados.



El “Pelícano” comentó que no se explica como no se convocan jugadores que demuestran gran nivel, sobre todo en el torneo local y que podrían llenar espacios, sobre todo en la zona ofensiva, para enfrentar los siguientes juegos de la eliminatoria.



“Hoy nosotros no tenemos un extremo que desborde, hoy se me hace raro que Yendrick Ruiz no esté convocado siendo el goleador del campeonato, por eso a veces es de escogencia. Gerson es el mejor extremo y a veces no es convocado, no ha jugado, por eso pasa mucho por la escogencia de los jugadores”, señaló Medford.



A pesar de sentirse muy optimista con La Sele, Hernán comentó que en el fútbol no existen milagros y hay situaciones que no van a cambiar de la noche a la mañana.



“No estamos haciendo una crítica destructiva, sino realista. Son cosas que vemos. No son 6 o 7 partidos, tenemos que sumar la Copa Oro. Desde el primer partido hasta hoy, vemos lo mismo. De hoy a mañana, ¿qué cambio podemos ver? Solo actitud y entrega. El fútbol no es de milagros”, señaló el técnico.



Además, Medford señaló al técnico de La Tricolor, Luis Fernando Suárez, con respecto al tema de la conformación de la Comisión Técnica, ya que considera no tomar en cuenta las sugerencias que se le entregan.



“Vi una conferencia donde dijo que él es autoritario. El mismo está mandando el mensaje de que la Comisión dijo A, pero él hace B. Quiere decir que la Comisión está por estar. Tiene que haber un director deportivo que sepa de fútbol”, sentenció.



Finalmente, Medford cerró su intervención en el espacio radiofónico mandándole un mensaje al presidente de la Fedefútbol, a quien considera su amigo.



"El único consejo, y se lo mando directo a Rodolfo Villalobos: mi amigo, dejate ayudar por gente de fútbol, por amor a Dios, no sea tan orgulloso", finalizó Hernán.



Medford reconoció que fue uno de los candidatos a dirigir La Tricolor en le momento que se eligió a Rónald González, pero reconoció que en ese momento existían personas dentro de la organización federativa que no comulgaban con sus pensamientos.

