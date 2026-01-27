¿Hay técnicos ticos entre los candidatos a La Sele? Esto dice Rónald González

Rónald González asumió como nuevo director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y con él, crece la esperanza de que el Comité Ejecutivo escoja a un entrenador costarricense para el banquillo de la Tricolor.

Pero, ¿hay nombres costarricenses entre la lista de candidatos a nuevo técnico de la Mayor?

¿Nombres como Alexandre Guimaraes, Jeaustin Campos u Óscar Ramírez serán tomados en cuenta?

El propio González salió a aclarar la situación y si bien no dio ningún nombre, no descartó a nadie del ámbito local.

“De nombres no puedo hablar. Esos tres que me menciona son entrenadores que han hecho cosas importantes en nuestro fútbol, por lo que pueden ser considerados dentro de esa matriz. Hay técnicos internacionales que me han enviado sus currículums desde Sudamérica y Europa. Lo importante es idear el modelo y estilo de esa persona, tratar de no equivocarnos y encontrar ese perfil con la aprobación del Comité Ejecutivo. Son tres nombres interesantes, y uno, dos o los tres que me mencionó tienen posibilidades”, expresó en su presentación como director deportivo, nuevo cargo que tendrá dentro de la Fedefútbol, tras casi estar en todos los puestos existentes, jugador, técnico y ahora director deportivo.

“Como dije antes, estamos elaborando una matriz; prácticamente la tengo lista. Queremos un técnico que sea flexible en sistemas, que les dé oportunidad a los jóvenes y que podamos desarrollar a esos talentos en la Selección Mayor”, añadió.

González admite que la lista de currículums recibidos es bastante amplia, pero ya tienen un perfil bien contemplado.

“Buscamos una persona que tenga una buena relación con la prensa. Que esté preparada y tenga experiencia en selecciones. Tenemos un montón de aspectos que hemos evaluado para el técnico y esperamos encontrar el perfil idóneo. Tengo perfiles en mi computadora que me han enviado, y debo encontrar opciones que vayan de la mano con las características del nuevo entrenador”, aseveró.

Ahora comenzará una ardua búsqueda por el encontrar al nuevo estratega, pues la idea es tenerlo listo antes de la primera fecha FIFA del año, que será en marzo.



