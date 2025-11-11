Haxzel Quirós define el panorama de La Sele

“Estamos jugándonos la final del mundo, porque si queremos ir al Mundial, estos dos partidos son vitales. Son los más importantes del año”, sentenció el lateral de la Selección Nacional, Haxzel Quirós.

Costa Rica llega a los partidos eliminatorios rumbo al Mundial 2026 contra Haití y Honduras, obligada a ganar ambos compromisos si quiere un boleto directo al certamen global.

Quirós, al igual que el resto del grupo, tiene claro que no deben adelantarse y que la visita a Curazao para medirse con los haitianos debe ser prioridad antes de pensar en los catrachos.

“Debemos ser inteligentes y tener paciencia, saber que nos va a quedar alguna y tenemos que anotar. También tenemos que ir a buscar el partido, porque estamos obligados. Tenemos que ganar en Haití, porque si queremos cerrar contra Honduras aquí, primero debemos triunfar allá”, explicó.

El futbolista destacó la importancia y el valor de contar con jugadores experimentados dentro del grupo.

“Tenemos jugadores que ya han estado en dos o tres Mundiales, con mucha experiencia, que han enfrentado este tipo de partidos muchas veces”, concluyó.



