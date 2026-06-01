Hasta 11 cambios y arbitraje ecuatoriano: Estos son los datos del juego entre Colombia y La Sele

La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene definida su agenda para el compromiso de este viernes ante Colombia, en un encuentro que se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín y que arrancará a las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

La jornada del combinado patrio inició con el desayuno programado entre las 8 a. m. y 10 a. m. (7 a. m. a 9 a. m. en Costa Rica). Posteriormente, los futbolistas contarán con un periodo de descanso antes del almuerzo, fijado para las 12:30 p. m. (11:30 a. m. hora costarricense).

Como parte de la preparación final para el compromiso, el cuerpo técnico realizará la charla técnica a las 3:30 p. m. (2:30 p. m. en Costa Rica), donde se repasarán los aspectos tácticos y estratégicos del encuentro.

La salida de la delegación hacia el estadio está prevista para las 4 p. m. (3 p. m. hora de Costa Rica), una hora antes del inicio del partido.

Arbitraje ecuatoriano y presencia del VAR.

El encuentro contará con la utilización del sistema VAR, mientras que la designación arbitral estará conformada íntegramente por jueces de Ecuador.

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro central: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Ricardo Baren

Cuarto árbitro: Anthony Díaz

VAR: Franklin Congo

AVAR: Kevin Pasmiño

Además, debido a las disposiciones vigentes de la FIFA para este tipo de compromisos, ambas selecciones podrán realizar hasta 11 sustituciones durante el partido.

Uniformes definidos.

Para este encuentro, La Sele vestirá su uniforme blanco con celeste, mientras que Colombia utilizará su tradicional indumentaria amarilla y azul.

Recuerde que este partido lo podrá seguir por Teletica Canal 7 y la tranmisión de Teletica Radio 91.5 FM.











