Haití: Una selección con figuras de peso y mucho cuidado

Costa Rica enfrentará una vez más a Haití, una selección que cada vez más frecuente aparece al frente de la Tricolor, por lo que decir que es desconocida sería pecar de inocente.

Los caribeños cuentan con mucha experiencia en diferentes ligas del mundo y su principal figura claramente es Jean Ricner Bellegarde, volante del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra.

Bellegarde tiene 27 años y esta temporada ha estado presente en 10 compromisos con su club y cuenta con un valor en el mercado de 18 millones de euros, este monto es mucho más caro que nuestro jugador mejor cotizado que es Manfred Ugalde.

En el ataque cuentan con Frantzdy Pierrot, delantero del AEK de Atenas -mismo donde jugaron Mauricio Wright y Walter Centeno en su momento- y cuenta con 45 partidos y 32 goles en la temporada.

También hay otros nombres de cuidado, Josué Casimir de 24 años del Auxerre de Francia, Don Deedson Louicius del FC Dallas y Derrick Etienne del Toronto FC, ambos clubes de la MLS.

En la parte baja aparece Ricardo Adé, quien milita en la Liga de Quito de Ecuador.

Pese a que ante Costa Rica, ingresó de cambio, la figura de Duckens Nazon será sin duda uno de los referentes para este jueves, luego de marcarle tres goles a Keylor Navas en el Estadio Nacional, uno de ellos de chilena.

Lo cierto es que Haití tiene un arsenal de futbolistas para hacerle bastante daño a una Sele que está urgida de una victoria para encaminar su boleto al Mundial 2026.