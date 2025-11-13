Haití: Un rival que ha complicado a La Sele en los últimos años

Pese a su poca tradición en la Concacaf, Haití es un rival que se le ha complicado en demasía a la Selección Nacional en los últimos años.

La Sele solo suma una victoria en los últimos nueve años enfrentando a los haitianos en cuatro enfrentamientos en tres certámenes distintos, Copa Oro 2019, Liga de Naciones 2019-20 y eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial 2026.

Se trata de cuatro partidos en seis años, con un balance de una derrota y tres empates.

La última victoria de Costa Rica ante los haitianos ocurrió el 3 de setiembre del 2026 en Puerto Príncipe, ese día, se obtuvo el triunfo por 0-1 gracias a un tanto conseguido por Randall Azofeifa rumbo al Mundial de Rusia 2018.

De ese día se mantienen aún en el equipo: Kendall Waston, Francisco Calvo, Celso Borges y Joel Campbell.

Luego de eso vino un traspié en Copa Oro 2019 por 1-2 en fase de grupos el 25 de junio de ese año y seguido de dos empates por la Liga de Naciones, ambos por 1-1.

El primero de visita, pero en Bahamas el 11 de octubre del 2019 y donde anotaron José Guillermo Ortiz y Frantzdy Pierrot; el segundo acá en el Ricardo Saprissa con goles de Francisco Calvo y Duckens Nazon el 18 de noviembre de ese mismo año.

Nazon fue el principal héroe del último empate 3-3 acá en el Estadio Nacional el pasado mes de setiembre por la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Esto deja entrever que Haití se nos ha atragantado en los últimos años y es un rival que tiene la mira puesta en la Selección Nacional, por lo que el reto este jueves será bastante complicado.

Últimos partidos ante Haití:

2016: Haití 0-1 Costa Rica (Eliminatorias Rusia 2018)

2019: Haití 2-1 Costa Rica (Copa Oro 2019)

2019: Haití 1-1 Costa Rica (Liga de Naciones 2019)

2019: Costa Rica 1-1 Haití (Liga de Naciones 2019)

2025: Costa Rica 3-3 Haití (Eliminatorias Mundial 2026).

