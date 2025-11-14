Haití le enseña a Miguel Herrera cómo se juega un partido de eliminatoria

El técnico Miguel Herrera y su perfil ofensivo, así como su inexperiencia en Selección Nacional en una eliminatoria le pasaron la factura muy cara a la Tricolor. En Curazao, Haití le enseñó al estratega cómo se juega un partido que puede ayudar a clasificar a una Copa del Mundo.

Haití le marcó a Costa Rica a los 44 minutos, se fue al descanso y en el segundo tiempo, el técnico francés Sébastien Migné planteó un bloque defensivo digno de una clase magistral al Piojo Herrera. Es que así se juega la eliminatoria mundialista, un gol o dos son oro puro, se defienden con el alma y claro, con fútbol y estrategia.

Los ejemplos están ahí, a la vista y paciencia de todos: Nicaragua 1-Costa Rica en Managua, Costa Rica 3-Haití 3 en San José. Los pinoleros estaban con un hombre menos desde los 50 minutos por la expulsión a Jason Coronel.

Si se toma en cuenta los tiempos de reposición, la Tricolor de Herrera estuvo más de un tiempo con un jugador de más en el campo.

Posteriormente, cuatro días después, desde el minuto 35' Herrera y compañía tenían un 2-0 a su favor, en casa. Esos tres puntos estaban en el bolsillo, pero no fue así.

¿Cómo justificó El Piojo?

En la habitual conferencia de prensa tras el partido, Herrera defendió una y otra vez su mala lectura de juego.

En entrevista con Teletica.com, a Herrera se le consultó: Usted es un técnico de estilo ofensivo, eso no es un secreto para nadie... Costa Rica es una selección que cuanto más conservadora es, mejor le va históricamente. ¿Ha llegado a considerar que su vocación ofensiva le perjudicó en esta eliminatoria?

"No nos ha perjudicado porque no hemos perdido. En dos partidos eliminatorios llevamos dos penales en contra. Eso también, ahí no hay sistema, no hay parado, no hay dos contenciones, cinco líneas de cinco, línea de ocho, siete delanteros, no hay. Contra un penal, no pasa porque en un sistema te ganaron", dijo Miguel.



El seleccionador atribuyó los malos resultados a "una jugada aislada del partido. Además, reitero, el de Nicaragua para mí ni es penal. Si hay falta, es fuera del área".



"Y en el segundo, es una situación que cuando nuestro jugador intenta despejar la pelota, no ve al tipo que está de espaldas, y cuando intenta pegar la pelota, el otro ya la apuntó y le da un golpe. Entonces, son circunstancias. Si me dices, entró un tipo gambeteando y sacándose gente en el área para poder contrarrematar, dices, bueno, le tuvieron que hacer el foul para que no nos hiciera el gol, pero es una situación aislada", añadió.



El entrenador se ha cansado de decir que en ambos partidos sus dirigidos fueron superiores a los dos rivales, aunque no les pudo ganar.