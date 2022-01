¿Habrá otro Aztecazo? Protagonistas del histórico triunfo responden

Luego de la euforia tras el triunfo contra Panamá, quienes conformaron la histórica victoria ante México (1-2) en el mítico Coloso de Santa Úrsula emiten su criterio sobre si habrá otro Aztecazo este domingo a partir de las 5 p. m.

Rolando Fonseca, anotó de tiro libre el gol del empate en el Aztecazo

No sé si alcanzará solo con el sentimiento. Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Esta selección tiene la gran tarea de replicar la gallardía observada anoche en México. Se puede tener un chispazo y poderlo lograr, pero hay que ver si nos va a seguir ganando el sentimiento y con eso nos puede alcanzar para ir al Mundial. Lo del estadio ya no... va a depender de la personalidad de proponer en ofensiva, pero si en nueve fechas no he visto la propuesta, no sé cuál será en México. Es una incógnita.



Wilmer López, jugó los 90 minutos en el Aztecazo



Lo que se mostró contra Panamá revive las aspiraciones de llegar al Mundial, pero tenemos un problema que es esta ida a México. Eso sí, nada es imposible. La cancha es muy buena, se presta para hacer buen fútbol, el que solo hayan 2.000 aficionados es una ventaja porque no se va a a sentir esa presión. Se están dando buenas condiciones para que se traiga algo de allá. Desgraciadamente, la Sele no depende de ella, podemos ir y sacar un buen resultado, pero necesitamos que Panamá no sume.

Carlos Castro, jugó 58 minutos en el Aztecazo, salió de cambio por William Sunsing

El ánimo del triunfo suma mucho, es importante haber ganado, pero hay que saber que México es México. Es un rival bastante duro que busca clasificar directo.

No son los mismos mexicanos de hace algún tiempo, sí tienen calidad y son muy buenos, pero colectivamente le falta un poco más. Con el recorrido de los jugadores de Costa Rica se le puede jugar de tú a tú, la victoria no está pegada al cielo, pero eso sí: hay que hacer un partido perfecto.

Rodrigo Cordero, fue titular y salió de cambio a los 40 minutos por Rolando Fonseca



Lo más importante es que se ganó, la motivación sube. Aztecazo o no, lo más importante es ir a sumar algo, jugar y disfrutarlo con responsabilidad. Luis Fernando Suárez es un técnico recatado, no libera a los jugadores para que hagan su fútbol y que vayan más adelante. Va a jugar al contragolpe para que no hayan sorpresas. Será un partido difícil, aunque México no es tan poderoso como antes.

César Eduardo Méndez, asistente técnico de Alexander Guimaraes



La Selección no jugó muy bien, pero seguimos contando con Keylor Navas. Hay que mejorar mucho, lamentablemente no se vio bien el juego de conjunto, pero en México de tienen que combinar muchas cosas para poder ganar.

En esa oportunidad se conjuntó una muy buena estrategia de partido, variantes en los momentos precisos para cambiar y darle un golpe de timón en el juego y goles en momentos claves. Hubo apariciones puntuales de jugadores que pasaban por un buen nivel, hay que combinar mucho y por el momento Costa Rica no se ha visto bien.