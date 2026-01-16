Habló Óscar Ramírez y dio contundente mensaje a Osael Maroto y Federación

Cuando el técnico Óscar Ramírez habla, se escucha. Es un estratega en todo el sentido de la palabra. Su calidad y experiencia está más que comprobada. Hoy goza de una credibilidad mayúscula en el fútbol de Costa Rica, hasta con un Mundial como jugador y técnico.

Con ese currículum a cuestas, Ramírez brindó su opinión sobre el puesto del director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y quién debe de ocupar ese puesto.

El Macho lo tiene muy claro: Ronald González. Desde su óptica, Ronald está muy capacitado para el puesto y por eso envió un mensaje a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y los demás dirigentes del Comité Ejecutivo.

"Es un momento oportuno y ya tenemos que sentar base, ya hemos experimentado con otras nacionalidades y hemos descuidado lo criollo. Escuché que por ahí anda Ronald González, él estuvo en el Mundial de Italia 90, estuvo todo el proceso, sabe lo que es una eliminatoria, sabe cómo se juega esto, dirigió la Sub-20, cuarto lugar en el mundo, no sé cuál es el cuestionamiento hacia él, se dice que en lo administrativo, pero se le puede poner a alguien a la par, hay espacio, tiempo para eso, pero necesitamos la organización", comentó Ramírez. Y agregó: "Es un tema que ya está bueno, ya la gente seria que se pongan a volver a lo criollo, que somos los que conocemos acá. No sé ese cuestionamiento a Ronald en lo administrativo si eso es ir a manejar salarios y organigramas. Ya está bueno, se experimentó, no funcionó y seguimos... me parece a mí. Disculpen, ya es hora de aterrizar y darle al espacio a lo criollo".

Además, el Macho calificó a González como "la persona más adecuada que hay en este momento" y calificó de "experimentos" lo hecho con personas extranjeras: "Viene una nacionalidad, trae su grupo, lo mete, no pasa nada, viene otra nacionalidad, no pasa nada, y gente nuestra que está capacitada... tal vez en este caso hay un espacio importante para que alguien lo pueda ayudar al tema administrativo, pero eso es un tema de papeleo, qué se yo... pero tema de cancha, de metodología, Ronald está claro y está preparado para eso".

En su respuesta tras empatar 2-2 ante Liberia, el estratega rojinegro enfatizó: "Disculpen que lo diga así, gente que no ha tenido esos procesos, de esas vivencias y no quiero decir que no estén preparados, pero esa esa la esencia y en esto es en liga menor donde hay que ir a buscar los chiquitos, a los entrenadores también hay que darle capacitación".

"En España, todos los equipos menores juegan como la mayor porque hay una manera de hacerlo, hay 68 muchachos capacitados para dos puestos en liga menor. Si viene un proceso de metodología y que se manejen todos de la misma manera, el entrenador va a tener 70 muchachos para dos puestos", concluyó.