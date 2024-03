Gustavo Alfaro: "Yo sentí en un momento que era muy fácil ponerse la camiseta de Costa Rica" 

Leonel Scaloni: De él tengo el mejor respeto, a él le tocó agarrar la Selección de Argentina en un momento muy complejo. Y, sin embargo, él los unió para adentro, armó un equipo con Messi, no a partir de Messi. El punto de inflexión fue la conquista de la Copa América en Brasil y luego la Copa del Mundo. El trabajo del cuerpo técnico encabezado por Scaloni es fantástico. Él mira mucho a los jugadores jóvenes. Le agradezco las declaraciones que él hizo porque el fútbol está rodeado de una necesidad de resultados como si fuera una receta de cocina.

Claudio Vivas: Ha sido una ayuda muy grande, estamos haciendo un trabajo muy lindo y muy bueno. Hay cosas que ya las hemos vivido en otros momentos.

Fogueo ante Argentina: Argentina fue superior. Qué fácil que juega, qué lindo que juega, cuando no encuentran lugares, cambian de posiciones. Tiene un buen nivel de recambio. Si bien nos costó, creo que le cerramos bien los caminos. Cuando marcamos fue el mejor momento de Costa Rica y en el medio tiempo les dije, muchachos les hirieron el orgullo, van a salir con el cuchillo entre los dientes. Ahí es donde la jerarquía de Argentina cuenta.

Cambios ante Argentina: Los cambios me dejan cosas positivas y otras por perfeccionar. Argentina te somete con la pelota y te obligan a retroceder, al obligarte a retroceder, terminas recuperando la pelota en tu propio campo, ahí es donde uno dice que más de dos tiempos no hay, porque ya viene la presión. Luego no se pueden dejar pelotas cortas. Me quedo satisfechos con un montón de cosas.

Manfred Ugalde: Manfred jugó al nivel de Argentina, al igual que Keylor Navas, quien jugó al nivel de Argentina.

Amistoso: Este partido nos iba a poner frente a un espejo, nos iba a desnudar en algún punto. Contra Brasil va a ser igual, por ejemplo.

Ilusionado con la Selección: Yo creo que ojalá podamos tener esta clase de partidos. Vamos a tener tres más en Copa América. Vamos a jugar contra equipos de primerísimo nivel. Nosotros tenemos eliminatoria antes, estamos viendo si podemos hacer un partido en Costa Rica antes de eliminatoria y otro contra un rival de Conmebol antes de Copa América.

Mejoras: Hay que mejorar el aspecto físico, pero no de correr porque corrimos, hay que mejorar en la estructura muscular por parte de los jugadores. Hemos contratado unas plataformas de medición para ver dónde están parados, eso te marca las asimetrías que se tienen. Eso se ve cuando vas a trabar una pelota, cuando vas a meter.

Jóvenes: Hay chicos que en Argentina tienen 20 años y tienen 70 partidos de buen nivel, los chicos a los 18 juegan en Primera y a los 19 los vendieron, los chicos en Costa Rica comienzan a jugar a los 21. Hay un par de años que hay que ganar en las formativas y hay que competir antes. Tenemos que atacar un montón de cuestiones que seguramente yo no las voy a ver, pero no van a pasar ocho años para que la Selección Sub-20 vaya a jugar otro Mundial.

Proceso: Los resultados llegan como consecuencia de un proceso de trabajo y eso es lo que yo quiero. A veces pasar por una derrota es pasar por un proceso. Hay que sacar los valores de la experiencia. Si no los hubiera valorado en la adversidad como contra Panamá, no vería lo que veo hoy.

Competencia en Selección: Yo sentí en un momento que era muy fácil ponerse la camiseta de Costa Rica, aparecía un chico con dos partidos buenos y ya se la ponía y ahora todos tienen ese derecho. Yo miro a todos, a los grandes también. Esto es Selección Nacional y es una competencia. La Selección es una invitación, no es una obligación. Si vienen, lo que dije el otro día, a la Selección se le quiere, defiende y cuida, yo lo que quiero lograr es que sea difícil llegar a la Selección, que exista competencia. Hoy los chicos aprovecharon la oportunidad, pero eso no quiere decir que otros no van a tener la oportunidad. Nosotros somos seleccionadores y seleccionamos momentos de los jugadores. Yo quiero que cueste llegar a la Selección Nacional.