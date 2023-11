Gustavo Alfaro: "Yo no vengo a cambiar la idiosincrasia del fútbol tico"

Por José Fernando Araya | 9 de noviembre de 2023, 11:45 AM

Gustavo Alfaro ya viste la camiseta de La Sele. El técnico argentino de 61 años tuvo su presentación oficial al frente de la Tricolor y con una extensa conferencia explicó cada uno de los aspectos que quiere ver en la nueva Costa Rica, así como la actitud y carácter que busca en sus jugadores.

“Estamos en el proceso de la creación de un sueño. Tras Ecuador siempre hablamos de cuál era el siguiente paso y yo lo hablé con mi representante que el siguiente paso siempre tiene que estar a la altura de lo que fue su anterior reto.

“Vamos a disfrutar el camino de este lindo sueño, ojalá sea un sueño lleno de Pura Vida”, expresó brevemente.

El técnico dará su primera lista este viernes y espera dirigir ya su primer entrenamiento el próximo lunes.

¿Por qué tantos miembros del cuerpo técnico?

-Para mí son pocos, se lo digo sinceramente. Son equipos de trabajo, tenemos un montón de tareas por llevar adelante y de análisis, más que nada porque la Selección Nacional requiere mucho tiempo de trabajo específico.

Hoy trabajo con dos jugadores y conseguir que los equipos varíen su calendario por trabajar con dos jugadores, pues me quito el sombrero. Tengo muy pocos entrenamientos para enfrentar un partido ante Panamá y nos van a exigir ganar, porque sé que así es.

Yo quiero asistir a los entrenamientos de cada club y ver el trabajo, nutrirme y hacer recomendaciones, quiero hacer microciclo de trabajo con solo porteros del país, entonces cuando uno ve todo el trabajo que se tiene que hacer, se quedan cortos.

¿Se le presentó la opción de tener un asistente tico para conocer más el medio costarricense?

-La verdad no lo hablamos, pero estoy abierto a aprender de todo. Yo no tengo ninguna clase de problema en ese aspecto, si llegara alguien que venga a aprender, pues el día de mañana el que vaya a estar en otra parte seré yo, así que todo abierto y todo lo que podamos para contribuir para mejorar el fútbol de Costa Rica.

La observación la estamos haciendo, me he apoyado en Claudio Vivas y tengo mucho apoyo en él, porque él es técnico y sabe la necesidad que tenemos, así que ya hay trabajo acumulado.

¿Con cuáles legionarios ya ha tenido la oportunidad de hablar?

-Con algunos, con Keylor Navas he hablado, pero nos cuesta por el cambio de horario. Sí, voy a hacer charlas individuales y colectivas, los legionarios son tan importantes como los jugadores locales.

“Yo quiero estar a favor de la Selección. No soy de soltar un jugador si tiene un compromiso con su club, pero está dentro de la convocatoria, no soy de esos. Así que yo no quiero perjudicar a nadie, quiero que por eso todos cuenten con todos los jugadores, pero es parte de la negociación”.

¿Cuánto pesará el rol de Claudio Vivas para esta serie ante Panamá?

-Con Claudio hablamos mucho de fútbol. Ahora, cuando yo tomo una decisión, es mía. Así que la lista de principios a fin es mía. Obviamente, me dio un montón de información, pero la decisión es mía. En mi banco el que va a sufrir es el cuerpo técnico, mientras que él lo verá de arriba. Él tiene un montón de cosas que tiene que ocuparse.

“Me tocó tomar a Ecuador a 23 días de jugar ante Argentina. Con los jugadores nos conocimos en el hotel, tuvimos dos entrenamientos y después construimos la realidad que tuvimos. Si algo sale mal, acá tienen al responsable.

¿Cuál será el perfil para su primera convocatoria ante Panamá?

-Lo primero que tengo que hacer es armar un grupo. Puedo tener un equipo y repetirlo de antes, sería el camino más fácil. Acá lo que hay que hacer es una construcción, eso comienza con Panamá, pero nuestra intención es que termine en una Copa del Mundo.

“Quiero jugadores que quieran venir a la Selección, no quiero que vengan obligados”.

Yo no vengo a cambiar la idiosincrasia del fútbol costarricense, pero sí entiendo por dónde va el fútbol hoy. Yo lo que quiero es que el equipo tenga una identidad y para ello lo que necesito es armar un plantel para luego tener un equipo que nos represente.

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que usted implementará en la Tricolor?

-La tecnología es importante. Tenemos programas de inteligencia artificial, análisis individuales y colectivos. Hoy la tecnología está metida en todos los deportes y en el fútbol, los sistemas de entrenamiento ya no son iguales a los de antes.

¿Era buena la pretensión económica para venir a Costa Rica?

-Para nosotros la cuestión económica no es prioridad, más bien es el reto y el proyecto.

"Doy fe de lo que el presidente Osael Maroto defiende las arcas de la Federación Costarricense, nosotros venimos con un 35% menos del contrato que teníamos en Ecuador, en este tipo de desafíos no todo es lo económico, para nosotros eso no es la prioridad”.

¿Cuáles fueron esos errores que cometió en Ecuador que no quiere cometer en Costa Rica?

-Ningún entrenador le va a responder eso. A mí no me quedan reproches, antes de tomar una decisión, yo planteo 2 millones de dudas, somos hombres de acción y le dejamos las dudas a los intelectuales, pero a veces dudar de todo y todos nos hace encontrar las mejores respuestas.

“No voy a decir que todo fue perfecto, pero la verdad me fui contento con lo que hice”.

¿Cuál fue la impresión de la Selección Nacional con lo que vio de ella?

-Me gustaron las formas. No quiere decir que las anteriores no me hayan gustado. Ese equipo de Vivas intentó presión alta, algo que a mí me gusta, buscó asociaciones colectivas, hizo de la tenencia de la pelota una idea, son cosas que me gustan, sabiendo que él tampoco no tuvo tiempo para trabajar. Me gustó que vi esa cara y que es posible.

¿Cuál es el plan de idea de juego para la Selección Nacional?

-Yo no voy a poner maneras o formas, sí le voy a poner sentimientos y actitudes, que no es una camiseta más, es LA camiseta la que se van a poner.

¿Cómo manejar ese estilo de ser buen comunicador tras un partido donde no se dé un buen marcador?

-No puedo responder porque no era parte del anterior cuerpo técnico. Lo que sí le puedo decir, es que sí estuve del lado de ustedes. Soy analista de fútbol en el que me ha tocado cubrir un montón de torneos y me tocó estar del otro lado. Eso me enseñó que este es un medio en el que no siempre uno puede decir lo que piensa, pero tiene que pensar bien lo que dice.

¿Cómo espera recuperar la conexión con el público?

-Es muy difícil hablar de una posición que no tuve. Me ha tocado estar en las dos partes, en un estadio que me ovacione y en otro que me silben o me recuerden a mi madre.