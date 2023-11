Gustavo Alfaro ya trabaja en la lista para enfrentar a Panamá

“Hermoso. Un clásico con intensidad, bien jugado de parte de los equipos, con alternativas cambiantes. Me gustó mucho el nivel y la intensidad del juego”, dijo sobre el partido entre los equipos más populares del país.

“De que me hago cargo, me hago cargo”, dijo sobre su presencia en el banquillo ante los canaleros y aprovechó para señalar que no está preocupado por el poco tiempo que hay antes de la fecha de Liga de Naciones de la Concacaf.