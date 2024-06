Gustavo Alfaro: "Veo al equipo mejor posicionado dentro de la cancha"

El técnico Gustavo Alfaro dejó sus impresiones tras el empate sin goles ante Uruguay este viernes en el Estadio Nacional.

El estratega aplaudió el hecho de poder disputar un partido amistoso fuera de fecha FIFA, pues, así puede pulir mucho más su trabajo en el microciclo.

“Fue un lindo partido, una buena medida, una linda medida más que nada, no podemos trabajar en una semana, pero si no tenemos la posibilidad de exponer ante un rival, no sirve de mucho, hubo cosas que me gustaron y otras que no, pero estamos en el inicio de un proceso y desde Panamá acá veo al equipo mejor parado en la cancha”, expresó.