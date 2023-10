Gustavo Alfaro tuvo una convulsa salida de la selección de Ecuador

24 de octubre de 2023, 10:30 AM

El técnico argentino Gustavo Alfaro tuvo una salida convulsa y polémica de la selección de Ecuador, pese a llevar al Tri al Mundial de Qatar 2022 y dejar una buena sensación, aunque no lograra clasificar a octavos de final.

El argentino, de 61 años y quien actualmente funge como comentarista para una cadena de televisión colombiana, no terminó del todo bien con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Esto llevó a que Alfaro demandará a la federación, luego de que diera un plazo de 10 días para la indemnización, tiempo que no se cumplió, por lo que elevó el pleito a FIFA.

“Yo a Byron Castillo no lo quería dejar fuera, mi postura era llevarlo al Mundial, pero la Federación decidió no llevarlo. Ese fue el principio del fin”, explicó.

También explicó que a los motivos también se le sumó un asunto económico, pues, durante cuatro meses, no le pagaron en la selección y que no estuvo incluido dentro de los premios mundialistas que se le dieron al equipo: “querían que me vaya”, explicó.