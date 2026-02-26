Gustavo Alfaro también ayudó en la elección del Bocha Batista

La Federación Costarricense de Fútbol eligió al argentino Fernando Batista como encargado de llevar a buen puerto el proceso rumbo al Mundial 2030.

Solo faltan detalles del contrato, pero todo hace indicar que el Bocha se sentará en el banquillo.

El argentino le ganó el pulso al español Robert Moreno y al neerlandés Patrick Kluivert, a quienes la Fedefútbol entrevistó.

Pero Osael Maroto, presidente de la federación, brindó detalles de cómo se fueron dando las negociaciones y reveló que el extécnico de La Sele, Gustavo Alfaro, también ayudó en la escogencia.

La FCRF pidió la opinión al “Lechuga”, quien dejó a Costa Rica para marcharse a Paraguay, pero dejó muy buenas sensaciones en su proceso.

“Se le preguntó a mucha gente, no solo a Gustavo Alfaro; se le preguntó a gente de España, se le preguntó a gente de Argentina, se le preguntó a gente de Países Bajos, se habló con muchísima gente, y claro por don Gustavo, que tenemos una relación con él, se le llamó y se le preguntó”, destacó Maroto.

Pero, ¿qué falta para oficializar al Bocha Batista?

Según el jerarca de la Fedefútbol, son solo detalles en cuestión de la cláusula y que será un contrato más robusto en este apartado.

“La cláusula son cosas que vamos a empezar a ver mañana, ya detalles; ya tenemos un esquema base donde nos sentimos muy cómodos y, como decía ahora, con los contratos anteriores hemos aprendido, pero igual los contratos no son contrabalas al 100%; ahora siempre puede pasar algo, pero sin duda va a ser un contrato mucho más robusto que los que hemos construido para los procesos anteriores y que será muy a favor de la federación”, mencionó.

Otro de los aspectos que se negocia es la cantidad de miembros de su cuerpo técnico.

“Prácticamente todos tenían una misma composición de su cuerpo técnico, más o menos entre cinco o seis personas, de grupo cerrado, por ponerlo de alguna forma, pero todo el apoyo que se le da aquí es de la federación y lo que hay que ver es ese asistente local, cómo llega a sumar ahí a ese proceso”, puntualizó.



