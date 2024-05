Gustavo Alfaro sobre retiro de Navas: “Perdí a un gran profesional, pero gané un amigo”

El tema del retiro del portero Keylor Navas sigue siendo muy importante a lo interno de la Selección Nacional.

Por primera vez tras el anuncio del guardameta de retirarse de la Tricolor, el técnico de la Tricolor, Gustavo Alfaro, lamentó por completo su ausencia del nuevo proceso eliminatorio.

“Obviamente que la decisión de Keylor nos sorprendió, obviamente contábamos con él más que nada después del privilegio de trabajar con él en los partidos de Honduras y Argentina, más que nada por la jerarquía que tiene Keylor y por la calidad profesional que él tenía, por ese liderazgo”, explicó Alfaro.

Además, el estratega explicó que más allá de su carrera deportiva, Navas era todo un ejemplo a nivel profesional y personal.

“Cuando lo visitamos en París él y su familia me demostraron la calidad humana que tiene, siento que perdí a un gran jugador de los de mayor jerarquía, pero siento que gané un amigo más, es la historia de mi vida, nunca me tocó una fácil”, mencionó en referencia a no contar más con él justo cuando apenas suma seis meses en el banquillo.

El argentino comparó el retiro de Navas con la salida de Maradona en Argentina o bien cuando se llegue a dar un retiro de Messi.

“Keylor era nuestro Messi, el jugador emblemático de nuestra Selección”, añadió.

“Keylor marcó una forma de ejercer la profesión y cuando tuve el chance de tenerlo pude vislumbrar esa calidad de persona de adentro hacia afuera”, concluyó.

El técnico de la mayor asegura que confía plenamente en los guardametas que compiten por un puesto en la Tricolor como lo son Kevin Chamorro, Aarón Cruz, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.