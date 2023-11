Gustavo Alfaro: "Si en dos entrenamientos tendría un equipo afianzado más que entrenador, sería mago"

Por Daniel Jiménez | 15 de noviembre de 2023, 15:56 PM

"Si en dos entrenamientos tendría un equipo afianzado más que entrenador, sería mago". Así de claro fue el nuevo seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, previo al juego ante Panamá, de este jueves a las 9 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Este será el juego de ida de la serie frente a los canaleros, en una serie que se jugará por un boleto al Final Four de la Liga de Naciones y otro a la Copa América 2024.

—¿Qué tan definido tiene el once titular ante Panamá?

Estamos en la búsqueda de la alineación titular, siempre en el tema selección, los jugadores no llegan todos al mismo tiempo, estamos en etapa de conocimiento. Después, en los pocos momentos que se tiene la chance de trabajar o ensayar, es ahí donde nos vamos conociendo.

Estamos teniendo charlas individuales y grupales. En ese sentido estamos en esa búsqueda. El once lo daría hoy. Al equipo lo acostumbro dar el día anterior. Después del entrenamiento de la tarde podría confirmarlo.

—¿Ya definió el capitán?

Yo soy muy respetuoso para el tema del capitán, una selección no tiene un capitán, no es solo el que lleva la banda. En mis equipos tuve cuatro o cinco capitanes.

—¿Cuánto conoce a Panamá?



Sí, lo conozco, pero no lo he enfrentado. Sabemos que es un equipo que se ve que viene en una evolución y una búsqueda de forma de juego. Panamá le ha ganado a Costa Rica y uno nota que hay confianza en el rival, pero honestamente y con el poco trabajo que he tenido me he encontrado con una actitud muy linda por parte de los jugadores.



—¿Costa Rica es favorito ante Panamá?

Le dije a los jugadores que puede ser que le guste o no a la gente del equipo, puede que ganemos o no, pero si hay algo que no podamos negociar es luchar hasta el final por un resultado.

Sabemos que tenemos en frente un rival difícil, que sabe lo que tiene que hacer. Puede ser en algún momento las cosas no salgan, que cometamos errores.



Si en dos entrenamientos tendría un equipo afianzado más que entrenador, sería mago, y creo que eso necesita un proceso de evolución y preparación, eso no quita que no sienta que Costa Rica está en condiciones de pasar esta fase, yo estoy confiado de que lo podemos lograr.



Puede ser que le guste a la gente, que ganemos o no, pero si hay algo que no podemos negociar es nosotros que luche hasta el final.



—¿Qué actitud ha tenido el grupo?