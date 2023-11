Gustavo Alfaro: "Hay una exigencia cortoplacista, es válido, pero yo no voy a cambiar"

Once titular: Estuvimos trabajando, analizando, mirando, hablando con los jugadores. Nosotros recibimos reportes, para tener un diagnóstico para saber dónde está parado Costa Rica. Once titular: Estuvimos trabajando, analizando, mirando, hablando con los jugadores. Nosotros recibimos reportes, para tener un diagnóstico para saber dónde está parado Costa Rica. Tenemos las mediciones de Panamá, de México y nos muestra un lugar donde tenemos mucho trabajo por aparte. Estamos en la búsqueda, porque hay jugadores que no se recuperaron bien y otros que quiero ver, así que el 11 lo confirmo mañana.

Estamos como en lugares diferentes, acá hay una exigencia cortoplacista, es válido, yo lo entiendo, yo no voy a cambiar, a mí no me va a hacer cambiar una crítica o un cuestionamiento, mi único trabajo es convencer a los jugadores de lo que estamos haciendo.



Renovación de jugadores: Acá vinimos tratar de hacer una renovación de jugadores, hay unos que se están yendo y otros que están llegando. Hay que tener paciencia, constancia.



Primero hay que tener un equipo afianzado y competitivo, pero eso en dos entrenamientos no se va a lograr.



Resultado: Tenemos material, obviamente que la mirada es a corto plazo, y el resultado es contundente y te quita análisis. Costa Rica tiene buenos jugadores para formar una buena selección.



Hay que acompañar el proceso. Si quieren revertir este partido hay que jugar, no se le va a ganar a Panamá corriendo.



Consejos: Con todo respeto le digo, soy técnico de fútbol, tengo 31 años de estar en un banquillo, dígame un entrenador en el mundo que no haya hecho eso, me ha tocado agarrar equipos de camino.