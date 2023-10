Gustavo Alfaro: “En una selección no hay peros, ni hay chance de decir: ‘espérenme que me acomode’”

27 de octubre de 2023, 7:59 AM

“En una selección no hay peros, ni hay chance de decir: ‘espérenme que me acomode’, hay que tener demostraciones el día después”, comentó Alfaro en la charla con Demonte.

Tras ese encuentro, las ganas de estar en un Mundial pero no como comentarista sino dirigiendo fue lo que lo llevó a convertirse en un entrenador de selecciones.

“Fue un juego que ganó Alemania 3-1. Por mi credencial voy bajando y llego hasta la conferencia de prensa, me quedo sentado atrás porque era Jürguen Klinsmann, el técnico de Alemania. Ese día me quedo pensando en lo fuerte que debía ser estar sentado en esa silla cuando se tiene atrás a todo un país que está en la organización de la Copa del Mundo y pendiente de lo que hagas con el equipo”, relató Alfaro.

Y agregó: “Digo en ese momento… ¡Qué lindo sería vivir esa experiencia!, y eso quedó ahí. Luego tuve la experiencia de comentar cuatro mundiales. Yo iba a los mundiales no solo a comentarlo y verlo sino a ver qué decisiones toman los entrenadores, cómo planean los partidos, qué hacen, qué no, cómo es la previa, ahí fue donde vi cuál es el rol del seleccionador”.

“En Qatar, yo iba a la primera conferencia y me encuentro con Klismann, me paro y le cuento esta anécdota, que yo estaba en un mundial y él me había metido esa semillita de la Copa del Mundo había sido él cuando lo vi en una conferencia de prensa”, concluyó.