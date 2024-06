Gustavo Alfaro: “Campbell está en sintonía y está muy conectado”

“Lo veo muy bien”. Esa fue la respuesta del técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, al consultársele sobre el nivel de Joel Campbell.

La figura de la Tricolor ingresó de cambio ante Uruguay el pasado viernes y mostró sus condiciones ante los charrúas.

Sin embargo, el estratega asegura que, en un partido de alta intensidad, duda de que el futbolista este para afrontarlo por completo.

“Lo veo muy bien. Se lo dije justo, veníamos justo después del entrenamiento, íbamos al almuerzo, le dije Joe muy bien, te veo, seguí así, estás entrenando bien.

“Necesito que esté bien, que tenga pausa. Será una cuestión estratégica, a hoy me parece que en un partido de alta intensidad a Joel le cuesta hacer ida y vuelta los 90 minutos, entonces yo tengo que elegir en el mejor momento para ingresarlo”, expresó Alfaro en conferencia de prensa previa al inicio de la eliminatoria ante San Cristóbal y Nieves.

Alfaro aseguró que el futbolista de Alajuelense está comprometido 100% en su rol dentro de la Tricolor.

"Joel está en sintonía y está muy conectado. Así le toque jugar desde el primer minuto o no juegue, él está al servicio. Yo lo veo cada vez mejor, ojalá que nos siga dando y aportando, cuando entra en cancha entrá con un peso muy importante", expresó.

Incluso aseveró que Campbell fue una parte importante de lo que le gustó ante Uruguay.

“Una de las cosas que me gustaron del partido de Uruguay es que los cambios entraron muy bien y si uno quiere los 15 minutos o los 30 que tiene que cumplir en esos minutos lo que su talento y el equipo necesita.

“En la Selección no hay suplentes, a veces por condiciones estratégicas uno escoge 11 y a lo mejor para el domingo habrá cambios y puede haber cambios, pero cuando hay un nivel de paridad, que los cambios no se caigan, contra Honduras yo quería rematar y no pudimos”, mencionó.

​Pese a todo, Alfaro concluyó con una crítica hacia el experimentado jugador, pues, indicó que “yo todavía la mejor versión de Joel Campbell no la vi y estoy esperando y vamos a tratar de traerla de vuelta”.