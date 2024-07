Gustavo Alfaro anuncia cambios: "Estamos en un proceso de transición, de aprendizaje"

El técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, confirmó cambios previo al juego de este martes a las 7 p. m. frente a Paraguay.

—¿Cuáles son las expectativas para este partido ante Paraguay?

Lo importante es hablar con los jugadores y analizar rendimientos, no resultados. Entendemos que los resultados llegan como consecuencia de los rendimientos. Una de las premisas que debe tener el grupo es entender cuáles nuestra verdad. Tenemos qué saber qué hicimos bien, qué nos faltó, que hay que mejorar. Este es el caso, más allá de las expectativas del grupo y las complejidades de avanzar, hay que centrarse en lo que nosotros podemos hacer. Si queremos avanzar hay una serie de resultados y hay que combinar factores que no terminan ser concretos.

—¿Quién va a ser el reemplazo de Manfred Ugalde?

El reemplazante ya está resuelto, algunos cambios pueden llegar a haber en relación con el último partido, no muchos, más que nada para buscar soluciones. Hay cosas que hicimos bien y otras que nos han costado. Las modificaciones van a estar orientadas hacia esa búsqueda.

—¿En profundidad, por qué no juega Kenneth Vargas?

El tema de Kenneth insisto, tiene cosas que me gustan mucho, entiendo que no solamente a él, le faltan, tienen que incorporar más, lo he hablado con él y otros jugadores. Él en su equipo juega como segunda punta, él no como el central. A veces colabora en la presión y cuando tiene la oportunidad de llegar al ataque llega sumándose como un segundo punta al ataque. Acá por las circunstancias tenemos un punta central, para jugar de espalda al arco, pero puede ser un extremo y tiene condiciones que son muy buenas, pero tiene que agregar cosas Álvaro Zamora, Jossimar Alcócer o Warren Madrigal cuando juega ahí. Que no haya sumado minutos, no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Kenneth está acá porque lo tenemos en consideración.

—¿Usted decía que no hay 9 fuerte de área, que no tiene un socio para Orlando Galo: cómo ha ido construyendo esos jugadores?



Yo creo que los jugadores los tenemos, para mí Brandon es un jugador muy importante, pero tiene que terminar de formarse, está definiendo cosas importantes sobre su futuro y lo que viene para él. Yo hice un análisis de lo que veo, a lo mejor hay gente que no le gusta escuchar lo que yo digo y es que no les gusta escuchar, para unos está bien y para otros está mal. Yo no soy el dueño de la verdad, tengo más de 31 años de experiencia entrenando, hay patrones que marcan el fútbol donde uno quiere competir.

Los jugadores están, pero hay que acomodarnos a los ritmos. Por ejemplo, contra Uruguay construimos y generamos oportunidades, lo mismo en la eliminatoria, porque eran equipos que esperaban, ahora en Copa América, hay que resolver bajo presión porque nos presionan. Ahí hay que acostumbrar a los jugadores para la excelencia.

En un momento me dijeron que no teníamos este nivel de exigencia, por eso la importancia de estas cosas que se rumoran, se cristalicen. Nosotros estamos concentrados, pero si estos chicos tienen la posibilidad de dar el salto y a jugar en la alta intensidad, estos chicos van a resolver de buena manera. Es tratar de llegar a un lugar, de saber lo que tenemos y qué nos falta. En Costa Rica no hay presiones en la mitad de la cancha y se puede avanzar, acá nos encontramos con presión de Brasil, Ecuador y Paraguay. Tenemos que acostumbrarnos a ese fútbol, a lo que pide el partido.

Estamos en un proceso de transición, de aprendizaje y de acomodarnos a situaciones que pueden ser diferentes a lo que se vive en el nivel local. Lo importante de todo esto es el punto de partido en el talento que tienen, ellos lo tienen, si no se tiene talento no se juega al fútbol, pero tiene que haber algo más que talento.

—¿Qué opina del rendimiento de Orlando Galo?



Orlando Galo es una demostración de coraje, la vida nos pone a prueba para ver de qué estamos hechos, no nos dice ni cómo ni cuándo. Galo eligió encerrarse entre los suyos, creer, luchar, mirar que siempre hay un mañana, que hoy tenga esta chance de estar jugando como los mejores, a la altura del campeonato, cuando íbamos a jugar u partido, los compañeros lo eligieron como capitán. Los triunfos que está teniendo fundamentalmente son un ejemplo para todos los chicos. Me alegro de que viva lo que esté viviendo, le van a venir cosas mucho más lindas. Sé que no es sencillo hablar desde nuestro dolor y porque muchas veces somos ingratos los seres humanos en muchas circunstancias. Es un lindo ejemplo.

—¿Costa Rica debe ir por el partido si quiere seguir en el torneo, pero no tiene buen ataque, cómo manejar esto?

No hemos podido, no nos han dejado, ese es el déficit nuestro. Una cosa es cuando nos esperan y otra cuando nos presionan. Eso tenemos que verlo y buscar y probar formas para tratar de encontrar la manera deponerle el fútbol que nos ha faltado.

—¿Usted dijo que venía a la Copa América en búsqueda de respuestas, cuáles ha encontrado?

Respuestas tengo más de dos, todavía pienso encontrar algunas más. A veces estar en medio de la lucha es como que uno está más enfocado en lo que viene. Las conclusiones se darán hasta el final cuando todo termine. Hubo mejoras en todos los aspectos, en logística y en todo, en los campos de entrenamiento que antes eran de otra manera. Desde lo futbolístico nos faltan cosas, pero es parte de un proceso.

Esto es un proceso, tenemos que avanzar a nuestro ritmo y a nuestra manera, a quién no le gustaría ganar los partidos y ser campeón, pero México se quedó al margen, igual, Estados Unidos, aunque nos pese hay una diferencia entre Conmebol y Concacaf.

En lugar de negar la realidad, porque la negación es un mecanismo de defensa, el que se niega a ver la realidad se niega a solucionar las cosas. La muerte lenta es lo que carcomerlas bases de nuestras estructuras. Haber pasado el partido ante Honduras fue algo muy bueno, porque si no no hubiéramos podido tener estas experiencias. Esa ganancia es increíble para nosotros. Prefiero pasar por este escenario con toda la ingratitud del resultado negativo, porque el objetivo es ser competitivo.

—¿Cómo trabajar la parte mental del portero Patrick Sequeira?

Con Patrick hemos hablado, pero es un chico que a pesar de su juventud es muy maduro, le tocó una jugada fatal, antes de esa jugada le tapó una pelota increíble a James. Él estaba muy sólido y en los otros goles no tuvo nada que ver. Estamos muy conformes con Patrick, siempre los porteros tienen una maduración diferente a los jugadores de campo, va a tener que cometer errores, que me digan algún arquero en el mundo que no se haya equivocado, todos. Es el puesto más ingrato del fútbol, el portero transmite seguridad e inseguridad. Más que hablarle, es respaldarlo. Si ante el primer error lo saco del equipo, le saco la confianza. Si puede salir, saldrá por cuestiones tácticas. La mejor manera de hablarle es respaldarlo en el campo.