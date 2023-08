Guimaraes: "El técnico local es visto, por el mismo dirigente, como carne de segundo cañón"

"En Honduras no se tomaron cuatro o cinco meses para detectar qué perfil necesitaban, entonces ahí va el profe Reinaldo Rueda y no pierden tiempo, acá en los últimos momentos se ha recurrido mucho a esa figura del técnico interino, no solo ahora con la posibilidad de que Claudio Vivas si no cuántas veces no estuvo Douglas (Sequeira) o Ronald (González) como interinos, como esperando... y se pierde tiempo si ese interino no lo confirman", añadió.