Guimaraes: "El partido más importante es el jueves contra Canadá"

De cara a los juegos eliminatorios, dos técnicos costarricenses y exmundialistas de Italia 90 analizaron el camino que tiene la Tricolor para buscar el pase directo al mundial de Catar 2022.

Alexandre Borges Guimaraes y Mauricio Montero participaron en Teletica Deportes Radio, donde dieron sus criterios sobre los enfrentamientos ante Canadá en casa, de visita frente a El Salvador y recibiendo a Estados Unidos.

“Estoy con 7 puntos, el partido más difícil que va a tener la selección es contra El Salvador, por todo lo que se ha dado en la historia”, señaló Montero.

Mientras que para Guima, es todo lo contrario, ya que no se puede pensar en el juego de El Salvador, si no se sacan los puntos contra Canadá en casa, ya que el ambiente y el ánimo no será el mismo.

“Yo estoy convencido de que el partido más importante es el jueves, entiendo a los que han hablado del partido en El Salvador, pero para ir a jugar contra El Salvador es importantísimo, Costa Rica debe ir allá con la convicción de que está más cerca y no más lejos”, argumentó el extimonel de la Tricolor.

Otro elemento que tocaron ambos entrenadores es el aporte de los jugadores de experiencia, como el caso de Bryan Ruiz, quien podría estar jugando sus últimos partidos vistiendo y portando la banda de capitán.

“Es una motivación extra, cuando usted decide retirarse, querés jugar el torneo al 100%, demostrar que te vas a ir jugando bien, querés jugar un torneo buenísimo. En este caso, qué mejor manera de decir, me hago un paso al lado, dejando la selección clasificada al mundial”, explicó Montero.

“Estos son los futbolistas que han sostenido para que Costa Rica esté en la posición que ocupa actualmente y todo mundo esté pensando en el tercer mundial seguido”, enfatizó por su parte, Guima.

Por último, para Montero estos últimos encuentros tienen un factor emocional que no se ha dado en las últimas fechas FIFA, más allá de lo deportivo.

“Es sacar el orgullo, dar algo más de lo que venimos poniendo y la afición va a ser un ánimo más de la Selección. Con la campaña hay que felicitarlos porque creo que va a ayudar mucho, la parte emotiva va a ser fundamental”, expresó.

Guimaraes fue enfático en que Suárez debe cuidar estas últimas horas por si se presentan imprevistos que afecten la planificación del juego.